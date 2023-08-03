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الجيش الروسي يتقدم على محور خاركوف ويسيطر على مواقع جديدة
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/الجيش-الروسي-يتقدم-على-محور-خاركوف-ويسيطر-على-مواقع-جديدة-1079756541.html
الجيش الروسي يتقدم على محور خاركوف ويسيطر على مواقع جديدة
الجيش الروسي يتقدم على محور خاركوف ويسيطر على مواقع جديدة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها المسلحة نفذت هجمات على محور كوبيانسك ونجحت بالتقدم إلى الأمام على عدة محاور في مقاطعة خاركوف وجمهورية... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T12:05+0000
2023-08-03T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه على محور كوبيانسك نفذت القوات التابعة للمجموعة الغربية هجوما واسعا، واتخذت مواقع جديدة في مناطق أولشانا وبيرشوترافنيف في مقاطعة خاركوف وكوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأضافت الدفاع الروسية بالقول إنه تم صد هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية بنجاح بالقرب من منطقة نوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية".وبحسب الدفاع الروسية، فقد أدت الضربات التي شنتها طائرات الهجوم ونيران المدفعية إلى دحر القوة البشرية والمعدات المعادية في مناطق سينكوفكا وبيتروبافلوفكا وكوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-أوكرانية-وتدمر-عتادها-على-محور-خيرسون--1079755232.html
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روسيا

الجيش الروسي يتقدم على محور خاركوف ويسيطر على مواقع جديدة

12:05 GMT 03.08.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-90إم "بروريف"التابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها المسلحة نفذت هجمات على محور كوبيانسك ونجحت بالتقدم إلى الأمام على عدة محاور في مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه على محور كوبيانسك نفذت القوات التابعة للمجموعة الغربية هجوما واسعا، واتخذت مواقع جديدة في مناطق أولشانا وبيرشوترافنيف في مقاطعة خاركوف وكوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد مجموعة أوكرانية وتدمر عتادها على محور خيرسون
11:30 GMT
وأضافت الدفاع الروسية بالقول إنه تم صد هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية بنجاح بالقرب من منطقة نوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية".
وبحسب الدفاع الروسية، فقد أدت الضربات التي شنتها طائرات الهجوم ونيران المدفعية إلى دحر القوة البشرية والمعدات المعادية في مناطق سينكوفكا وبيتروبافلوفكا وكوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT
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