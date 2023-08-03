عربي
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/الجيش-الروسي-يسيطر-على-مواقع-جديدة-في-كراسني-ليمان-1079743652.html
الجيش الروسي يسيطر على مواقع جديدة في كراسني ليمان
الجيش الروسي يسيطر على مواقع جديدة في كراسني ليمان
صرح المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية المقدم، أندري ماروتشكو، بأن الجنود الروس سيطروا على مواقع استراتيجية بالقرب من قرية ستيلماخوفكا في قطاع كراسني... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T07:47+0000
2023-08-03T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078177077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9904c06ce01a65e8c0ce484cb6e3a80.jpg
وقال ماروتشكو نقلاً عن مصادره الخاصة: "في سياق العمليات الهجومية الناجحة في منطقة ستيلماخوفكا، حسنت القوات المسلحة الروسية موقعها التكتيكي، مما جعل من الممكن السيطرة على عدد من معاقل العدو تحت وابل من النيران بأنظمة مدفعية قصيرة المدى".ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في 2 أغسطس/ آب، حيّد الجيش الروسي ما يصل إلى 115 جنديًا أوكرانيًا على اتجاه كراسني ليمان خلال اليوم الماضي.ونجحت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية في صد هجوم للعدو في منطقة نوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وفي صباح اليوم، تم تدمير أربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومجمعًا لتجميع مدافع M777 أمريكية الصنع ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع "دي 30".
https://sputnikarabic.ae/20230803/سلطات-كالوغا-قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-ست-مسيرات-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار--عاجل-1079740090.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078177077_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e0ff7cf072092f2de0810e08aa877f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يسيطر على مواقع جديدة في كراسني ليمان

07:47 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 08:39 GMT 03.08.2023)
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-90إم "بروريف"التابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية المقدم، أندري ماروتشكو، بأن الجنود الروس سيطروا على مواقع استراتيجية بالقرب من قرية ستيلماخوفكا في قطاع كراسني ليمان من الجبهة في دونباس.
وقال ماروتشكو نقلاً عن مصادره الخاصة: "في سياق العمليات الهجومية الناجحة في منطقة ستيلماخوفكا، حسنت القوات المسلحة الروسية موقعها التكتيكي، مما جعل من الممكن السيطرة على عدد من معاقل العدو تحت وابل من النيران بأنظمة مدفعية قصيرة المدى".

وأوضح أن المسافة بين مواقع الأفراد العسكريين الأوكرانيين والقوات الروسية قد تم تقليصها أيضًا في العديد من المجالات، مما يجعل من الممكن خوض معركة بالأسلحة الخفيفة في هذه المنطقة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في 2 أغسطس/ آب، حيّد الجيش الروسي ما يصل إلى 115 جنديًا أوكرانيًا على اتجاه كراسني ليمان خلال اليوم الماضي.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات كالوغا: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط ست مسيرات دون وقوع إصابات أو أضرار
05:50 GMT
ونجحت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية في صد هجوم للعدو في منطقة نوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وفي صباح اليوم، تم تدمير أربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومجمعًا لتجميع مدافع M777 أمريكية الصنع ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع "دي 30".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала