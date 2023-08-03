https://sputnikarabic.ae/20230803/الجيش-الروسي-يسيطر-على-مواقع-جديدة-في-كراسني-ليمان-1079743652.html
الجيش الروسي يسيطر على مواقع جديدة في كراسني ليمان
الجيش الروسي يسيطر على مواقع جديدة في كراسني ليمان
صرح المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية المقدم، أندري ماروتشكو، بأن الجنود الروس سيطروا على مواقع استراتيجية بالقرب من قرية ستيلماخوفكا في قطاع كراسني... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T07:47+0000
2023-08-03T07:47+0000
2023-08-03T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقال ماروتشكو نقلاً عن مصادره الخاصة: "في سياق العمليات الهجومية الناجحة في منطقة ستيلماخوفكا، حسنت القوات المسلحة الروسية موقعها التكتيكي، مما جعل من الممكن السيطرة على عدد من معاقل العدو تحت وابل من النيران بأنظمة مدفعية قصيرة المدى".ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في 2 أغسطس/ آب، حيّد الجيش الروسي ما يصل إلى 115 جنديًا أوكرانيًا على اتجاه كراسني ليمان خلال اليوم الماضي.ونجحت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية في صد هجوم للعدو في منطقة نوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وفي صباح اليوم، تم تدمير أربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومجمعًا لتجميع مدافع M777 أمريكية الصنع ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع "دي 30".
https://sputnikarabic.ae/20230803/سلطات-كالوغا-قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-ست-مسيرات-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار--عاجل-1079740090.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يسيطر على مواقع جديدة في كراسني ليمان
07:47 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 08:39 GMT 03.08.2023) تابعنا عبر
صرح المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية المقدم، أندري ماروتشكو، بأن الجنود الروس سيطروا على مواقع استراتيجية بالقرب من قرية ستيلماخوفكا في قطاع كراسني ليمان من الجبهة في دونباس.
وقال ماروتشكو نقلاً عن مصادره الخاصة: "في سياق العمليات الهجومية الناجحة في منطقة ستيلماخوفكا، حسنت القوات المسلحة الروسية موقعها التكتيكي، مما جعل من الممكن السيطرة على عدد من معاقل العدو تحت وابل من النيران بأنظمة مدفعية قصيرة المدى".
وأوضح أن المسافة بين مواقع الأفراد العسكريين الأوكرانيين والقوات الروسية قد تم تقليصها أيضًا في العديد من المجالات، مما يجعل من الممكن خوض معركة بالأسلحة الخفيفة في هذه المنطقة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في 2 أغسطس/ آب، حيّد الجيش الروسي ما يصل إلى 115 جنديًا أوكرانيًا
على اتجاه كراسني ليمان خلال اليوم الماضي.
ونجحت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية
في صد هجوم للعدو في منطقة نوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وفي صباح اليوم، تم تدمير أربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومجمعًا لتجميع مدافع M777
أمريكية الصنع ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفع "دي 30".