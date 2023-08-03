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الدبيبة: ليبيا لن يكون فيها مرة أخرى مرحلة انتقالية أو حكومات موازية
الدبيبة: ليبيا لن يكون فيها مرة أخرى مرحلة انتقالية أو حكومات موازية
أكد رئيس حكومة الوحدة الموقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن "ليبيا لن تكون بها مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية ولا ميزانيات وهمية". 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T11:07+0000
2023-08-03T11:07+0000
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وقال الدبيبة، خلال كلمته في الاجتماع العادي السادس بمدينة غدامس، نقلته صفحة "حكومتنا" على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) إن "ليبيا تعيش حاليا مرحلة مختلفة وهي مرحلة الاستقرار وعنوانها عودة الحياة".وأكد أن "هناك محطة واحدة ستكون عنوانها الانتخابات، ونحن مستمرون في مهمتنا حتى هذا الهدف المنشود"، معتبرا أن الاستقرار هو الوسيلة الوحيدة من أجل انتخابات ناجحة.وتابع الدبيبة: "القوة القاهرة التي أفشلت الانتخابات هي القوانين، وذلك باعتراف القوى الدولية"، داعيا إلى "وجود قوانين قابلة للتنفيذ وغير مفصلة لتمكين طرف بعينه".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.
https://sputnikarabic.ae/20230730/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يؤكد-ضرورة-تشكيل-حكومة-ومجلس-نواب-موحدين-وإقرار-قانون-الانتخابات-1079569420.html
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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الدبيبة: ليبيا لن يكون فيها مرة أخرى مرحلة انتقالية أو حكومات موازية

11:07 GMT 03.08.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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أكد رئيس حكومة الوحدة الموقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن "ليبيا لن تكون بها مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية ولا ميزانيات وهمية".
وقال الدبيبة، خلال كلمته في الاجتماع العادي السادس بمدينة غدامس، نقلته صفحة "حكومتنا" على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) إن "ليبيا تعيش حاليا مرحلة مختلفة وهي مرحلة الاستقرار وعنوانها عودة الحياة".
وأكد أن "هناك محطة واحدة ستكون عنوانها الانتخابات، ونحن مستمرون في مهمتنا حتى هذا الهدف المنشود"، معتبرا أن الاستقرار هو الوسيلة الوحيدة من أجل انتخابات ناجحة.
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد ضرورة تشكيل حكومة ومجلس نواب موحدين وإقرار قانون الانتخابات
30 يوليو, 14:02 GMT
وتابع الدبيبة: "القوة القاهرة التي أفشلت الانتخابات هي القوانين، وذلك باعتراف القوى الدولية"، داعيا إلى "وجود قوانين قابلة للتنفيذ وغير مفصلة لتمكين طرف بعينه".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.
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