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الرئيس الإسرائيلي يزور الحدود الشمالية ويوجه رسالة "تحذير" لحزب الله اللبناني
الرئيس الإسرائيلي يزور الحدود الشمالية ويوجه رسالة "تحذير" لحزب الله اللبناني
وجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أمس الأربعاء، تحذيرا شديد اللهجة لحزب الله اللبناني من ارتكاب الأخطاء، مشددا على أن جيش بلاده قوي ومستعد لأي سيناريو. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T11:42+0000
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ونشر هرتسوغ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، أكد من خلالها قيامه بجولة تفقدية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.وأوضح هرتسوغ أن المواطنين الإسرائيليين في أفضل حالاتهم، ويعملون ويبنون ويرسخون جذورهم في إسرائيل، كما أنهم ويتقدمون ويتعاملون مع كل المشاكل التي تواجهها بلادهم.وطالب الرئيس الإسرائيلي، حزب الله اللبناني، بعدم ارتكاب الأخطاء، بدعوى أن الجيش الإسرائيلي قوي للغاية، وأن بلاده مستعدة وجهازة لأي سيناريو، كما أن إسرائيل تحرص على الحفاظ على سيادتها وسلامة مواطنيها.وفي السياق نفسه، أجرى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، أمس الأربعاء، جولة على طول الحدود اللبنانية، برفقة قائد المنطقة الشمالية في الجيش، أوري غوردين، وقائد فرقة الجليل العسكرية، شاي كلبر.وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا كبيرا. وأمس الثلاثاء، تقدمت إسرائيل، بشكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة لإقامة إحدى الخيام في منطقة "مزارع شبعا" المحتلة.في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.
https://sputnikarabic.ae/20230802/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يجري-جولة-ميدانية-على-طول-الحدود-اللبنانية-1079721956.html
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العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله
العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله

الرئيس الإسرائيلي يزور الحدود الشمالية ويوجه رسالة "تحذير" لحزب الله اللبناني

11:42 GMT 03.08.2023
© AFP 2023 / Joseph Eidصورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023.
صورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / Joseph Eid
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وجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أمس الأربعاء، تحذيرا شديد اللهجة لحزب الله اللبناني من ارتكاب الأخطاء، مشددا على أن جيش بلاده قوي ومستعد لأي سيناريو.
ونشر هرتسوغ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، أكد من خلالها قيامه بجولة تفقدية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وأوضح هرتسوغ أن المواطنين الإسرائيليين في أفضل حالاتهم، ويعملون ويبنون ويرسخون جذورهم في إسرائيل، كما أنهم ويتقدمون ويتعاملون مع كل المشاكل التي تواجهها بلادهم.
وطالب الرئيس الإسرائيلي، حزب الله اللبناني، بعدم ارتكاب الأخطاء، بدعوى أن الجيش الإسرائيلي قوي للغاية، وأن بلاده مستعدة وجهازة لأي سيناريو، كما أن إسرائيل تحرص على الحفاظ على سيادتها وسلامة مواطنيها.
جنود من الجيش اللبناني يقفون على طول السياج الشائك الذي يحدّد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بينما تقوم حفارة من بلدية كفرشوبا بجنوب لبنان بإزالة الأرض لفتح طريق بالقرب من الخط الأزرق ، احتجاجًا على أعمال البناء الإسرائيلية المجاورة ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
رئيس الأركان الإسرائيلي يجري جولة ميدانية على طول الحدود اللبنانية
أمس, 14:31 GMT
وفي السياق نفسه، أجرى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، أمس الأربعاء، جولة على طول الحدود اللبنانية، برفقة قائد المنطقة الشمالية في الجيش، أوري غوردين، وقائد فرقة الجليل العسكرية، شاي كلبر.
وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا كبيرا. وأمس الثلاثاء، تقدمت إسرائيل، بشكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة لإقامة إحدى الخيام في منطقة "مزارع شبعا" المحتلة.
في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.
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