https://sputnikarabic.ae/20230803/السعودية-تمدد-الخفض-الطوعي-لإنتاج-النفط-بمعدل-مليون-برميل-يوميا-لغاية-شهر-سبتمبر--1079762571.html
السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا لغاية شهر سبتمبر
السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا لغاية شهر سبتمبر
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أنها سوف تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميًا، ليشمل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك مع... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T13:29+0000
2023-08-03T13:29+0000
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العالم العربي
السعودية
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ووفقا لوكالة أنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، قوله: "المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا".وتابع البيان موضحًا أن "التمديد سيستمر لشهر أخر ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض، وبذلك يكون إنتاج المملكة، في شهر أيلول/ سبتمبر 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا".وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في نيسان/ أبريل 2023، والممتد حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن "الممكلة ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي حتى نهاية 2024".وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية إنه "كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا، حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق"أوبك+".
https://sputnikarabic.ae/20230705/سهيل-المزروعي-قرار-السعودية-تمديد-الخفض-الطوعي-لإنتاج-النفط-يخدم-مصالح-الجميع-1078766050.html
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العالم العربي, السعودية
السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا لغاية شهر سبتمبر
13:29 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 13:31 GMT 03.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أنها سوف تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميًا، ليشمل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض.
ووفقا لوكالة أنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، قوله: "المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا".
وتابع البيان
موضحًا أن "التمديد سيستمر لشهر أخر ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض، وبذلك يكون إنتاج المملكة، في شهر أيلول/ سبتمبر 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا".
وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في نيسان/ أبريل 2023، والممتد حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن "الممكلة ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي حتى نهاية 2024".
وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية إنه "كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا، حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق"أوبك+".