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https://sputnikarabic.ae/20230803/السفير-الإيراني-في-موسكو-نائب-رئيس-الأركان-الإيراني-يخطط-لزيارة-روسيا-منتصف-الشهر-الجاري-1079740472.html
السفير الإيراني في موسكو: نائب رئيس الأركان الإيراني يخطط لزيارة روسيا منتصف الشهر الجاري
السفير الإيراني في موسكو: نائب رئيس الأركان الإيراني يخطط لزيارة روسيا منتصف الشهر الجاري
يخطط نائب رئيس الأركان الإيراني لزيارة روسيا منتصف آب/أغسطس الجاري لحضور مؤتمر موسكو للأمن الدولي، حسبما أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T06:30+0000
2023-08-03T06:30+0000
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وقال جلالي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "ستكون إيران ممثلة على مستوى نائب رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت إيران ستشارك بمؤتمر موسكو للأمن الدولي ومنتدى "الجيش 2023".ومن المتوقع أن ينطلق مؤتمر موسكو للأمن الدولي، وهو منتدى سنوي تعقده وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي، في شهر أغسطس/آب الجاري والذي يعقد المنتدى منذ عام 2012
https://sputnikarabic.ae/20230729/قائد-البحرية-الإيرانية-يتوجه-إلى-سانت-بطرسبورغ-لحضور-مراسم-يوم-البحرية-الروسية-1079540708.html
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العالم

السفير الإيراني في موسكو: نائب رئيس الأركان الإيراني يخطط لزيارة روسيا منتصف الشهر الجاري

06:30 GMT 03.08.2023
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الانتقال إلى بنك الصوركاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا
كاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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يخطط نائب رئيس الأركان الإيراني لزيارة روسيا منتصف آب/أغسطس الجاري لحضور مؤتمر موسكو للأمن الدولي، حسبما أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي.
وقال جلالي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "ستكون إيران ممثلة على مستوى نائب رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت إيران ستشارك بمؤتمر موسكو للأمن الدولي ومنتدى "الجيش 2023".
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ومن المتوقع أن ينطلق مؤتمر موسكو للأمن الدولي، وهو منتدى سنوي تعقده وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي، في شهر أغسطس/آب الجاري والذي يعقد المنتدى منذ عام 2012
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