https://sputnikarabic.ae/20230803/الصادرات-التركية-تسجل-ارتفاعا-بنسبة-تزيد-عن-8--خلال-شهر-يوليو-الماضي-1079768640.html

الصادرات التركية تسجل ارتفاعا بنسبة تزيد عن 8 % خلال شهر يوليو الماضي

الصادرات التركية تسجل ارتفاعا بنسبة تزيد عن 8 % خلال شهر يوليو الماضي

نجحت تركيا في تحقيق رقم كبير في حجم الصادرات، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، محققة نموا قياسيا بنسبة 8.4 %، لتصل إلى 20.093 مليار دولار. 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T15:41+0000

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ونقلت صحيفة "زمان"، اليوم الخميس، عن وزارة التجارة التركية أن "هناك ارتفاعا في حصة صادرات المنتجات المحلية ذات التقنية العالية والمتوسطة والمتقدمة في قطاع التصنيع".وأكدت بيانات وزارة التجارة التركية أن تلك الصناعات المحلية كانت تحتل نسبة 36.9 % خلال العام 2022، لكنها ارتفعت إلى 40.8 % خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الحالي.وأشارت البيانات التركية إلى أن قيمة الصادرات الخارجية، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز الماضي، بلغت 143.435 مليار دولار.ومن جهته، قال عمر بولات، وزير التجارة التركي:وأشار عمر بولات، إلى استمرار التزام الحكومة التركية بتعزيز القطاع التصنيعي وتحفيز الصادرات، بالإضافة إلى الإسراع في تعزيز التنافسية العالمية للشركات التركية في مجالات مختلفة ومتعددة، أهمها التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، بحسب قوله.ولفت وزير التجارة التركي إلى أن حصة بلاده من الصادرات العالمية قد ارتفعت بنسبة 1.02 % في العام 2022، و1.04 % خلال الربع الأول من العام الحالي.وفي سياق متصل، وصل وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، إلى تركيا، أول أمس الثلاثاء، حيث اتفق سمير ونظيره التركي على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وكذلك بحثا التبادل بالعملات المحلية بين البلدين في المستقبل.وخلال الزيارة، اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين، حسب بيان الجانب المصري، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.الخطوات المصرية - التركية تهدف لتأسيس خارطة اقتصادية جديدة بعد 10 سنوات من القطيعة، عادت بعدها العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.

https://sputnikarabic.ae/20230801/من-بينها-استخدام-العملات-المحلية-خطوات-مصرية---تركية-لتعزيز-التعاون-الاقتصادي-1079681430.html

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