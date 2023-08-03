https://sputnikarabic.ae/20230803/الصين-تطالب-واشنطن-بعدم-منح-إذن-عبور-لنائب-رئيس-الأركان-التايواني-1079764126.html
الصين تطالب واشنطن بعدم منح إذن عبور لنائب رئيس الأركان التايواني
الصين تطالب واشنطن بعدم منح إذن عبور لنائب رئيس الأركان التايواني
أعلنت الصين أنها تعارض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التفاعل بين مسؤولي الولايات المتحدة وتايوان، وتعارض بشدة ذهاب الانفصاليين التايوانيين إلى الولايات المتحدة تحت... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T14:00+0000
2023-08-03T14:00+0000
2023-08-03T14:00+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073186864_0:352:3013:2047_1920x0_80_0_0_461fd0ccf8cfe55bde2bbe8ef6770fc5.jpg
وجاءت تصريحات الصين من خلال بيان أصدرته على موقع وزارة الخارجية، وجاء فيه: "نحث واشنطن على وقف تعزيز العلاقات مع تايوان، والتوقف عن إرسال إشارات كاذبة إلى القوات الانفصالية التايوانية، وعدم ترتيب رحلة للوفد التايواني إلى الولايات المتحدة".وأضاف البيان: "ستراقب الصين الوضع عن كثب وتتخذ تدابير حاسمة وفعالة حماية لسيادتها وسلامة أراضيها"، مشيرا إلى أن "استقلال تايوان ليس له أي فرصة وأي عمل من أعمال التواطؤ مع القوى الخارجية للحصول على الاستقلال محكوم عليه بالفشل".وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/ أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230726/تايوان-تجري-تدريبات-عسكرية-تحاكي-صد-هجوم-على-مطارها-الدولي-الرئيسي-1079411939.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073186864_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_f790d8912d3256c3d19f9f1761927415.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الصين تطالب واشنطن بعدم منح إذن عبور لنائب رئيس الأركان التايواني
تابعنا عبر
أعلنت الصين أنها تعارض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التفاعل بين مسؤولي الولايات المتحدة وتايوان، وتعارض بشدة ذهاب الانفصاليين التايوانيين إلى الولايات المتحدة تحت أي ذريعة أو سبب، وإدانتها لدعم واشنطن لأي شكل من أشكال"استقلال" تايوان وأعمالها الانفصالية.
وجاءت تصريحات الصين من خلال بيان أصدرته على موقع وزارة الخارجية، وجاء فيه: "نحث واشنطن على وقف تعزيز العلاقات مع تايوان، والتوقف عن إرسال إشارات كاذبة إلى القوات الانفصالية التايوانية، وعدم ترتيب رحلة للوفد التايواني إلى الولايات المتحدة".
وأضاف البيان: "ستراقب الصين الوضع عن كثب وتتخذ تدابير حاسمة وفعالة حماية لسيادتها وسلامة أراضيها"، مشيرا إلى أن "استقلال تايوان ليس له أي فرصة وأي عمل من أعمال التواطؤ مع القوى الخارجية للحصول على الاستقلال محكوم عليه بالفشل".
وتصاعدت
التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/ أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.
يشار إلى أن تايوان
تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.