https://sputnikarabic.ae/20230803/الصين-تطالب-واشنطن-بعدم-منح-إذن-عبور-لنائب-رئيس-الأركان-التايواني-1079764126.html

الصين تطالب واشنطن بعدم منح إذن عبور لنائب رئيس الأركان التايواني

الصين تطالب واشنطن بعدم منح إذن عبور لنائب رئيس الأركان التايواني

أعلنت الصين أنها تعارض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التفاعل بين مسؤولي الولايات المتحدة وتايوان، وتعارض بشدة ذهاب الانفصاليين التايوانيين إلى الولايات المتحدة تحت... 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T14:00+0000

2023-08-03T14:00+0000

2023-08-03T14:00+0000

العالم

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وجاءت تصريحات الصين من خلال بيان أصدرته على موقع وزارة الخارجية، وجاء فيه: "نحث واشنطن على وقف تعزيز العلاقات مع تايوان، والتوقف عن إرسال إشارات كاذبة إلى القوات الانفصالية التايوانية، وعدم ترتيب رحلة للوفد التايواني إلى الولايات المتحدة".وأضاف البيان: "ستراقب الصين الوضع عن كثب وتتخذ تدابير حاسمة وفعالة حماية لسيادتها وسلامة أراضيها"، مشيرا إلى أن "استقلال تايوان ليس له أي فرصة وأي عمل من أعمال التواطؤ مع القوى الخارجية للحصول على الاستقلال محكوم عليه بالفشل".وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/ أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.

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