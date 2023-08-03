https://sputnikarabic.ae/20230803/العراق-يكشف-سبب-حريق-محطة-البكر-في-البصرة-1079741009.html
العراق يكشف سبب حريق محطة البكر في البصرة
العراق يكشف سبب حريق محطة البكر في البصرة
كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، اليوم الخميس، أسباب حريق محطة البكر في محافظة البصرة، بعدما تم تشكيل لجنة تحقيقية بتوجيهات وزير الكهرباء... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T06:52+0000
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ونقلت وكالة "واع" عن موسى قوله بأن الحريق حدث بسبب عطل في إحدى المحولات الكهربائية بسبب زيادة الأحمال الكهربائية غير المسبوقة وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.وأشادت اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بالإجراءات السريعة التي تم اتخاذها لمعالجة الحادث، وسترفع تقريرا مفصلاً لوزير الكهرباء بنتائج تحليل الحادث والإجراءات المتخذة.وأضاف المتحدث، أن "مدير الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الجنوبية، أسعد محير كريم، استقبل في مكتبه بمقر الشركة اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة مدير عام دائرة التشغيل والتحكم في وزارة الكهرباء، يحيى عباس جابر، للمتابعة والوقوف على أسباب الحادث الاخير".وشرح كريم بشكل مفصل للجنة عن اللأسباب التي أدت الى عطب أحدى محولات محطة البكر الثانوية 132 ك ف، التي حدثت بسبب زيادة الأحمال غير المسبوق مع ارتفاع درجات الحرارة في محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية بشكل عام.وأشار المسؤول العراقي إلى أن اللجنة اطلعت على سير الأعمال في محطة البكر الثانوية، وعمل المحطات المتنقلة التي أقيمت عوضا عن المحولة المعطوبة، فيما أشادت اللجنة الوزارية بـ "الإجراءات السريعة التي اتخذت لمعالجة الحادث وسرعة المعالجة من قبل ملاكات الشركة".
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العراق يكشف سبب حريق محطة البكر في البصرة
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كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، اليوم الخميس، أسباب حريق محطة البكر في محافظة البصرة، بعدما تم تشكيل لجنة تحقيقية بتوجيهات وزير الكهرباء لتحليل الأسباب وكشف التفاصيل الدقيقة للحادث.
ونقلت وكالة
"واع" عن موسى قوله بأن الحريق حدث بسبب عطل في إحدى المحولات الكهربائية بسبب زيادة الأحمال الكهربائية غير المسبوقة وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.
وأشادت اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بالإجراءات السريعة التي تم اتخاذها لمعالجة الحادث، وسترفع تقريرا مفصلاً لوزير الكهرباء بنتائج تحليل الحادث والإجراءات المتخذة.
وأضاف المتحدث، أن "مدير الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية
الجنوبية، أسعد محير كريم،
استقبل في مكتبه بمقر الشركة اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة مدير عام دائرة التشغيل والتحكم في وزارة الكهرباء، يحيى عباس جابر، للمتابعة والوقوف على أسباب الحادث الاخير".
وشرح كريم بشكل مفصل للجنة عن اللأسباب التي أدت الى عطب أحدى محولات محطة البكر الثانوية 132 ك ف، التي حدثت بسبب زيادة الأحمال غير المسبوق مع ارتفاع درجات الحرارة في محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية بشكل عام.
وأشار المسؤول العراقي إلى أن اللجنة اطلعت على سير الأعمال في محطة البكر الثانوية، وعمل المحطات المتنقلة التي أقيمت عوضا عن المحولة المعطوبة، فيما أشادت اللجنة الوزارية بـ "الإجراءات السريعة
التي اتخذت لمعالجة الحادث وسرعة المعالجة من قبل ملاكات الشركة".