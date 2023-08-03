https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الأوكرانية-تعيد-تجميع-قواتها-على-مشارف-مدينة-أرتيموفسك-1079738535.html
القوات الأوكرانية تعيد تجميع قواتها على مشارف مدينة أرتيموفسك
القوات الأوكرانية تعيد تجميع قواتها على مشارف مدينة أرتيموفسك
أكد يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيستك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية تقوم بإعادة تجميع قواتها على أطراف مدينة أرتيموفسك، مشيرا... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T00:48+0000
2023-08-03T00:48+0000
2023-08-03T00:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح غاغين خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك" أن قوات العدو تجمع قوات كبيرة نحو مدينة أرتيموفسك وتستمر في شن هجماتها، وأن المعارك متواصلة للسيطرة على بلدات كليشيفكا وكورديوموفكا وأندريفكا.وأوضح أن هذه البلدات الصغيرة تلعب دورًا حيويًا في إمكانية شن هجمات على المدينة ذاتها، مشيرا إلى أن بلدة كليشيفكا الآن تخضع لسيطرة القوات المسلحة الروسية.وأضاف أن العدو يحتل جزءًا من المرتفعات في تلك البلدة ويطلق النار من هناك نحو مشارف مدينة أرتيموفسك، موضحًا أنه بشكل عام تسيطر قواتهم على جزء من تلك البلدة.وختم غاغين تصريحه قائلاً: "هذه مشكلة، لكنني أعتقد أن القوات الجوية ستتدخل لحل هذه المشكلة".وتقع آرتيموفسك شمال غورلوفكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتعد نقطة تواصل هامة لإمداد قوات الجيش الأوكراني في دونباس. وتدور في المدينة معارك شرسة منذ أكثر من نصف عام.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230421/وثائق-البنتاغون-المسربة-واشنطن-عرضت-على-كييف-الانسحاب-من-أرتيموفسك-1076140285.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الأوكرانية تعيد تجميع قواتها على مشارف مدينة أرتيموفسك
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أكد يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيستك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية تقوم بإعادة تجميع قواتها على أطراف مدينة أرتيموفسك، مشيرا إلى أن المعارك ما تزال مستمرة من أجل السيطرة على البلدات المجاورة للمدينة.
موسكو - سبوتنيك
. وأوضح غاغين خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك
" أن قوات العدو تجمع قوات كبيرة نحو مدينة أرتيموفسك وتستمر في شن هجماتها، وأن المعارك متواصلة للسيطرة على بلدات كليشيفكا وكورديوموفكا وأندريفكا.
وأوضح أن هذه البلدات الصغيرة تلعب دورًا حيويًا في إمكانية شن هجمات على المدينة ذاتها، مشيرا إلى أن بلدة كليشيفكا الآن تخضع لسيطرة القوات المسلحة الروسية.
وأضاف أن العدو يحتل جزءًا من المرتفعات في تلك البلدة ويطلق النار من هناك نحو مشارف مدينة أرتيموفسك، موضحًا أنه بشكل عام تسيطر قواتهم على جزء من تلك البلدة.
وختم غاغين تصريحه قائلاً: "هذه مشكلة، لكنني أعتقد أن القوات الجوية ستتدخل لحل هذه المشكلة".
وتقع آرتيموفسك شمال غورلوفكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
. وتعد نقطة تواصل هامة لإمداد قوات الجيش الأوكراني في دونباس. وتدور في المدينة معارك شرسة منذ أكثر من نصف عام.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.