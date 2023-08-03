https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الروسية-تتقدم-باتجاه-مدينة-أفدييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-من-ثلاث-جهات-1079738702.html
القوات الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من ثلاث جهات
القوات الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من ثلاث جهات
أفاد يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T00:58+0000
2023-08-03T00:58+0000
2023-08-03T00:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078619822_0:0:2876:1617_1920x0_80_0_0_ee0a68c9c352131043ba02b039764933.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال غاغين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتقدم نحو مدينة أفدييفكا من ثلاث جهات مختلفة، ومن الممكن أن نستخدم التكتيكات التي تم تطبيقها في تحرير مدن أخرى مثل أرتيموفسك وسوليدار، حيث قمنا بحصار تلك المدن ثم دفعنا العدو بعيداً".وأضاف في الوقت نفسه فإن القوات الأوكرانية تمتلك تحصينات قوية جداً في أفدييفكا، مشيراً إلى أن التحدي الذي يواجههم في المدينة يعكس خصوصية الوضع هناك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الأوكرانية-تعيد-تجميع-قواتها-على-مشارف-مدينة-أرتيموفسك-1079738535.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078619822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f72f9584659c29b34d5194e01639cfb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من ثلاث جهات
00:58 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 00:59 GMT 03.08.2023) تابعنا عبر
أفاد يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من ثلاث جهات، مثلما حدث خلال تحرير مدينة أرتيموفسك، مشيرا إلى أن قوات العدو قد بدأت في استنفاد قواها.
موسكو - سبوتنيك
. وقال غاغين في حديث لوكالة "سبوتنيك
": "نحن نتقدم نحو مدينة أفدييفكا من ثلاث جهات مختلفة، ومن الممكن أن نستخدم التكتيكات التي تم تطبيقها في تحرير مدن أخرى مثل أرتيموفسك وسوليدار، حيث قمنا بحصار تلك المدن ثم دفعنا العدو بعيداً".
وأضاف في الوقت نفسه فإن القوات الأوكرانية تمتلك تحصينات قوية جداً في أفدييفكا، مشيراً إلى أن التحدي الذي يواجههم في المدينة يعكس خصوصية الوضع هناك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.