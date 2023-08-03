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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الروسية-تتقدم-باتجاه-مدينة-أفدييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-من-ثلاث-جهات-1079738702.html
القوات الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من ثلاث جهات
القوات الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من ثلاث جهات
أفاد يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T00:58+0000
2023-08-03T00:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وقال غاغين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتقدم نحو مدينة أفدييفكا من ثلاث جهات مختلفة، ومن الممكن أن نستخدم التكتيكات التي تم تطبيقها في تحرير مدن أخرى مثل أرتيموفسك وسوليدار، حيث قمنا بحصار تلك المدن ثم دفعنا العدو بعيداً".وأضاف في الوقت نفسه فإن القوات الأوكرانية تمتلك تحصينات قوية جداً في أفدييفكا، مشيراً إلى أن التحدي الذي يواجههم في المدينة يعكس خصوصية الوضع هناك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الأوكرانية-تعيد-تجميع-قواتها-على-مشارف-مدينة-أرتيموفسك-1079738535.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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القوات الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من ثلاث جهات

00:58 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 00:59 GMT 03.08.2023)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صائدي الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية صائدي الساحرات في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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أفاد يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من ثلاث جهات، مثلما حدث خلال تحرير مدينة أرتيموفسك، مشيرا إلى أن قوات العدو قد بدأت في استنفاد قواها.
موسكو - سبوتنيك. وقال غاغين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتقدم نحو مدينة أفدييفكا من ثلاث جهات مختلفة، ومن الممكن أن نستخدم التكتيكات التي تم تطبيقها في تحرير مدن أخرى مثل أرتيموفسك وسوليدار، حيث قمنا بحصار تلك المدن ثم دفعنا العدو بعيداً".
السيارة المدرعة روشيل سيناتور الكندية المدمرة في أرتيموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تعيد تجميع قواتها على مشارف مدينة أرتيموفسك
00:48 GMT
وأضاف في الوقت نفسه فإن القوات الأوكرانية تمتلك تحصينات قوية جداً في أفدييفكا، مشيراً إلى أن التحدي الذي يواجههم في المدينة يعكس خصوصية الوضع هناك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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