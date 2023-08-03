https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-أوكرانية-وتدمر-عتادها-على-محور-خيرسون--1079755232.html
القوات الروسية تحيد مجموعة أوكرانية وتدمر عتادها على محور خيرسون
القوات الروسية تحيد مجموعة أوكرانية وتدمر عتادها على محور خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية في اتجاه خيرسون قضت على مجموعة أوكرانية ودمرت عتادها 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T11:30+0000
2023-08-03T11:30+0000
2023-08-03T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 30 عسكريًا أوكرانيًا و5 مركبات مدرعة و مدفع هاوتزر من طراز "ميستا-بي".وقالت الدفاع: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض 11 صاروخًا من طراز " هيمارس" و صاروخين من طراز " هارم".وبحسب الدفاع الروسية: "تم تدمير 38 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق بجمهورية لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230803/صحيفة-تكشف-عن-كابوس-عسكري-يعاني-منه-الجيش-الأوكراني-1079749591.html
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روسيا
القوات الروسية تحيد مجموعة أوكرانية وتدمر عتادها على محور خيرسون
11:30 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 11:35 GMT 03.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية في اتجاه خيرسون قضت على مجموعة أوكرانية ودمرت عتادها
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 30 عسكريًا أوكرانيًا و5 مركبات مدرعة و مدفع هاوتزر من طراز "ميستا-بي".
وقالت الدفاع: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض 11 صاروخًا من طراز " هيمارس" و صاروخين من طراز " هارم".
وبحسب الدفاع الروسية: "تم تدمير 38 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق بجمهورية لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.