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القوات الروسية تحيد مجموعة أوكرانية وتدمر عتادها على محور خيرسون
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-أوكرانية-وتدمر-عتادها-على-محور-خيرسون--1079755232.html
القوات الروسية تحيد مجموعة أوكرانية وتدمر عتادها على محور خيرسون
القوات الروسية تحيد مجموعة أوكرانية وتدمر عتادها على محور خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية في اتجاه خيرسون قضت على مجموعة أوكرانية ودمرت عتادها 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T11:30+0000
2023-08-03T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 30 عسكريًا أوكرانيًا و5 مركبات مدرعة و مدفع هاوتزر من طراز "ميستا-بي".وقالت الدفاع: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض 11 صاروخًا من طراز " هيمارس" و صاروخين من طراز " هارم".وبحسب الدفاع الروسية: "تم تدمير 38 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق بجمهورية لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230803/صحيفة-تكشف-عن-كابوس-عسكري-يعاني-منه-الجيش-الأوكراني-1079749591.html
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روسيا

القوات الروسية تحيد مجموعة أوكرانية وتدمر عتادها على محور خيرسون

11:30 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 11:35 GMT 03.08.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية في اتجاه خيرسون قضت على مجموعة أوكرانية ودمرت عتادها
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 30 عسكريًا أوكرانيًا و5 مركبات مدرعة و مدفع هاوتزر من طراز "ميستا-بي".
وقالت الدفاع: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض 11 صاروخًا من طراز " هيمارس" و صاروخين من طراز " هارم".
وبحسب الدفاع الروسية: "تم تدمير 38 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق بجمهورية لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه".
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة تكشف عن "كابوس عسكري" يعاني منه الجيش الأوكراني
09:53 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT
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