https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للقوات-الأوكرانية-جنوبي-دونيتسك--1079755439.html
القوات الروسية توجه "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك
القوات الروسية توجه "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية وجهت "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية وحيدت نحو 175 جنديا أوكرانيا على اتجاه جنوبي دونيتسك 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T11:41+0000
2023-08-03T11:41+0000
2023-08-03T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902973_0:170:3074:1899_1920x0_80_0_0_3fe43a90815df59086b03703ebc8b527.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، هزمت الضربات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، الأفراد والمعدات الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبريشيستوفكا وماكاروفكا وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن الإجراءات النشطة للقوات الروسية نجحت في صد هجوم للعدو في منطقة أوروجنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 175 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع "إم 777"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي 30".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-أوكرانية-وتدمر-عتادها-على-محور-خيرسون--1079755232.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902973_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_4dd74db408c12c26656d2727632cf447.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية توجه "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية وجهت "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية وحيدت نحو 175 جنديا أوكرانيا على اتجاه جنوبي دونيتسك
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، هزمت الضربات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، الأفراد والمعدات الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبريشيستوفكا وماكاروفكا وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أن الإجراءات النشطة للقوات الروسية نجحت في صد هجوم للعدو في منطقة أوروجنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 175 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع "إم 777"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي 30".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.