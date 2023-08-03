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الجيش الروسي يتقدم على محور خاركوف ويسيطر على مواقع جديدة
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للقوات-الأوكرانية-جنوبي-دونيتسك--1079755439.html
القوات الروسية توجه "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك
القوات الروسية توجه "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية وجهت "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية وحيدت نحو 175 جنديا أوكرانيا على اتجاه جنوبي دونيتسك 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T11:41+0000
2023-08-03T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، هزمت الضربات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، الأفراد والمعدات الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبريشيستوفكا وماكاروفكا وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن الإجراءات النشطة للقوات الروسية نجحت في صد هجوم للعدو في منطقة أوروجنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 175 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع "إم 777"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي 30".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-أوكرانية-وتدمر-عتادها-على-محور-خيرسون--1079755232.html
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القوات الروسية توجه "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك

11:41 GMT 03.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية وجهت "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية وحيدت نحو 175 جنديا أوكرانيا على اتجاه جنوبي دونيتسك
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، هزمت الضربات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، الأفراد والمعدات الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبريشيستوفكا وماكاروفكا وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أن الإجراءات النشطة للقوات الروسية نجحت في صد هجوم للعدو في منطقة أوروجنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد مجموعة أوكرانية وتدمر عتادها على محور خيرسون
11:30 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 175 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع "إم 777"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي 30".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT
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