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الكرملين: توسيع "بريكس" يعزز مكانة المجموعة
https://sputnikarabic.ae/20230803/الكرملين-توسيع-بريكس-يعزز-مكانة-المجموعة--1079748238.html
الكرملين: توسيع "بريكس" يعزز مكانة المجموعة
الكرملين: توسيع "بريكس" يعزز مكانة المجموعة
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن انضمام دول جديدة إلى مجموعة "بريكس"، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T09:21+0000
2023-08-03T10:03+0000
روسيا
مجموعة بريكس
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وقال بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين حول موقف روسيا من انضمام الأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى "بريكس": "هذا موضوع نقاش، لا نعتقد، أنه يجب استباق الأمور، قبل أن يحدث ذلك النقاش بين الدول الأعضاء في بريكس؛ ويجب أن نعلن موقفنا. على أي حال، يجري الحديث عن هذه البلدان، التي لدينا معها تعاون بناء للغاية في مختلف المجالات".وأضاف: "نعتقد أنه بهذه الصيغة أو بأخرى، سيساهم توسيع مجموعة بريكس، في زيادة تطوير وتقوية هذه المنظمة. بأي صيغة وبأي حجم، هذا بالضبط ما سنناقشه خلال القمة المقبلة".وقمة "بريكس"، التي ستعقد في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، سيحضرها قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيشارك في القمة عبر تقنية "فيديو كونفيرونس".
https://sputnikarabic.ae/20230802/روسيا-تتسلم-طلبا-من-بوليفيا-للانضمام-إلى-بريكس-1079721040.html
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روسيا, مجموعة بريكس
روسيا, مجموعة بريكس

الكرملين: توسيع "بريكس" يعزز مكانة المجموعة

09:21 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 10:03 GMT 03.08.2023)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن انضمام دول جديدة إلى مجموعة "بريكس"، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأرجنتين، هو موضوع نقاش؛ ولا ينبغي استباق الأمور، قبل أن تجري مناقشته من قبل قادة المجموعة.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين حول موقف روسيا من انضمام الأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى "بريكس": "هذا موضوع نقاش، لا نعتقد، أنه يجب استباق الأمور، قبل أن يحدث ذلك النقاش بين الدول الأعضاء في بريكس؛ ويجب أن نعلن موقفنا. على أي حال، يجري الحديث عن هذه البلدان، التي لدينا معها تعاون بناء للغاية في مختلف المجالات".
دول مجموعة البريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
روسيا تتسلم طلبا من بوليفيا للانضمام إلى "بريكس"
أمس, 14:11 GMT
وأضاف: "نعتقد أنه بهذه الصيغة أو بأخرى، سيساهم توسيع مجموعة بريكس، في زيادة تطوير وتقوية هذه المنظمة. بأي صيغة وبأي حجم، هذا بالضبط ما سنناقشه خلال القمة المقبلة".
وقمة "بريكس"، التي ستعقد في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، سيحضرها قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيشارك في القمة عبر تقنية "فيديو كونفيرونس".
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