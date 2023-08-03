https://sputnikarabic.ae/20230803/الكرملين-روسيا-خرجت-من-الأزمة-وبدأت-بالتنمية-1079743417.html

الكرملين: روسيا خرجت من الأزمة وبدأت بالتنمية

الكرملين: روسيا خرجت من الأزمة وبدأت بالتنمية

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا خرجت من الأزمة، ولدينا احتمالات لبدء تطور سريع إلى حد ما وفقًا لمعايير اليوم. 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T07:44+0000

2023-08-03T07:44+0000

2023-08-03T07:55+0000

روسيا

العالم

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ونقلت "ورشة الإعلام الجديد"، اليوم الخميس، عن بيسكوف قوله في الورشة، التي تعتبر برنامجا تعليميا لإعداد تقنيي وسائط الإعلام والعلاقات العامة: "لقد خرجنا من الأزمة، ولدينا آفاق لتطور سريع إلى حد ما وفقًا لمعايير اليوم، هذا فريد".وأضاف أن هذا لا يزال قيد الدراسة: "كيف حدث ذلك ومن أين أتت هذه القوة لبلادنا ولأبناء شعبنا".وقال: "نرى بوضوح هذه المعاني في مجتمعنا الآن. هذه هي الوطنية ذاتها التي تساعدنا على الذهاب في ظروف الحرب المعلنة ضدنا. هذه هي معاني الفخر بالنسبة لأولئك الأبطال الذين هم الآن على الخطوط الأمامية".وأضاف: "الفخر لبلدنا، والتي، وفقا التوقعات، كان من المفترض أن تقع في الهاوية، الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها، بعد بضعة أشهر من فرض عقوبات غير مسبوقة علينا".وتابع: "الفخر إننا لم نفشل، نحن نناقش الأن كيف سنتطور".وقال: "يجب على الدولة أن تدافع عن مصالحها، وحقها داخل نفسها، أمام مواطنيها، وعليهم أن يقتنعوا بأن ما تفعله الدولة هو الصواب. وعلينا الدفاع عن مصالحنا قبل الدول الأخرى".وأضاف: "هذه عملية معقدة للغاية، ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك ليل نهار. إما أن تقنع أخيك أو أختك، أو تقنع دولة أخرى. إنه نفس الشيء".زادت الدول الغربية من ضغوط العقوبات على روسيا منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وأدت الاضطرابات في سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وكذلك في الولايات المتحدة، مما دفع التضخم إلى مستويات قياسية وتسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة.

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