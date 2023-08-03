https://sputnikarabic.ae/20230803/الكشف-عن-أسباب-تراجع-الهجوم-الأوكراني-المضاد-على-محاور-القتال-1079739839.html
الكشف عن أسباب تراجع الهجوم الأوكراني المضاد على محاور القتال
الكشف عن أسباب تراجع الهجوم الأوكراني المضاد على محاور القتال
كشف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، اليوم الخميس، عن سبب تباطؤ الهجوم المضاد الأوكراني على محاور القتال المختلفة في الآونة... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T05:08+0000
2023-08-03T05:08+0000
2023-08-03T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543478_0:0:1873:1054_1920x0_80_0_0_9f492600ef450b9b5c004f4fe2c5f546.jpg
وجاءت تصريحات غاغين لوكالة "سبوتنيك" قال خلال إنه "بشكل عام الجو حار في كل مكان ويواصل العدو الهجوم من خلال مجموعات صغيرة معززة بمركبات مدرعة، لكن هناك تباطؤ في ما يسمى بالهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف غاغين بالقول إن الهجوم المضاد الأوكراني بات أضعف وأقل كثافة من ذي قبل، مرحجا أن تكون الخسائر الفادحة التي تكبدها العدو على وجه التحديد في القوة البشرية والتكنولوجيا هي السبب الأساس.وأشار غاغين إلى أنه "لم تحدث أي أحداث مهمة حتى الآن" على طول خطوط القتال.وفي وقت سابق، صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من ثلاث جهات، مثلما حدث خلال تحرير مدينة أرتيوموفسك، مشيرا إلى أن قوات العدو قد بدأت في استنفاد قواها.وقال غاغين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتقدم نحو مدينة أفدييفكا من ثلاث جهات مختلفة، ومن الممكن أن نستخدم التكتيكات التي تم تطبيقها في تحرير مدن أخرى مثل أرتيوموفسك وسوليدار، حيث قمنا بحصار تلك المدن ثم دفعنا العدو بعيداً".
https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الروسية-تتقدم-باتجاه-مدينة-أفدييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-من-ثلاث-جهات-1079738702.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543478_0:0:1615:1211_1920x0_80_0_0_f8bd0c1a73f60b7df8dd73f5ce77bcdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكشف عن أسباب تراجع الهجوم الأوكراني المضاد على محاور القتال
تابعنا عبر
كشف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، اليوم الخميس، عن سبب تباطؤ الهجوم المضاد الأوكراني على محاور القتال المختلفة في الآونة الأخيرة.
وجاءت تصريحات غاغين لوكالة "سبوتنيك" قال خلال إنه "بشكل عام الجو حار في كل مكان ويواصل العدو الهجوم من خلال مجموعات صغيرة معززة بمركبات مدرعة، لكن هناك تباطؤ في ما يسمى بالهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف غاغين بالقول إن الهجوم المضاد الأوكراني بات أضعف وأقل كثافة من ذي قبل، مرحجا أن تكون الخسائر الفادحة التي تكبدها العدو على وجه التحديد في القوة البشرية والتكنولوجيا هي السبب الأساس.
وأشار غاغين إلى أنه "لم تحدث أي أحداث مهمة حتى الآن" على طول خطوط القتال.
وفي وقت سابق، صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من ثلاث جهات، مثلما حدث خلال تحرير مدينة أرتيوموفسك، مشيرا إلى أن قوات العدو قد بدأت في استنفاد قواها.
وقال غاغين في حديث لوكالة "سبوتنيك
": "نحن نتقدم نحو مدينة أفدييفكا من ثلاث جهات مختلفة، ومن الممكن أن نستخدم التكتيكات التي تم تطبيقها في تحرير مدن أخرى مثل أرتيوموفسك وسوليدار، حيث قمنا بحصار تلك المدن ثم دفعنا العدو بعيداً".