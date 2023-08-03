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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/الكشف-عن-أسباب-تراجع-الهجوم-الأوكراني-المضاد-على-محاور-القتال-1079739839.html
الكشف عن أسباب تراجع الهجوم الأوكراني المضاد على محاور القتال
الكشف عن أسباب تراجع الهجوم الأوكراني المضاد على محاور القتال
كشف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، اليوم الخميس، عن سبب تباطؤ الهجوم المضاد الأوكراني على محاور القتال المختلفة في الآونة... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T05:08+0000
2023-08-03T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات غاغين لوكالة "سبوتنيك" قال خلال إنه "بشكل عام الجو حار في كل مكان ويواصل العدو الهجوم من خلال مجموعات صغيرة معززة بمركبات مدرعة، لكن هناك تباطؤ في ما يسمى بالهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف غاغين بالقول إن الهجوم المضاد الأوكراني بات أضعف وأقل كثافة من ذي قبل، مرحجا أن تكون الخسائر الفادحة التي تكبدها العدو على وجه التحديد في القوة البشرية والتكنولوجيا هي السبب الأساس.وأشار غاغين إلى أنه "لم تحدث أي أحداث مهمة حتى الآن" على طول خطوط القتال.وفي وقت سابق، صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من ثلاث جهات، مثلما حدث خلال تحرير مدينة أرتيوموفسك، مشيرا إلى أن قوات العدو قد بدأت في استنفاد قواها.وقال غاغين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتقدم نحو مدينة أفدييفكا من ثلاث جهات مختلفة، ومن الممكن أن نستخدم التكتيكات التي تم تطبيقها في تحرير مدن أخرى مثل أرتيوموفسك وسوليدار، حيث قمنا بحصار تلك المدن ثم دفعنا العدو بعيداً".
https://sputnikarabic.ae/20230803/القوات-الروسية-تتقدم-باتجاه-مدينة-أفدييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-من-ثلاث-جهات-1079738702.html
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روسيا

الكشف عن أسباب تراجع الهجوم الأوكراني المضاد على محاور القتال

05:08 GMT 03.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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كشف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، اليوم الخميس، عن سبب تباطؤ الهجوم المضاد الأوكراني على محاور القتال المختلفة في الآونة الأخيرة.
وجاءت تصريحات غاغين لوكالة "سبوتنيك" قال خلال إنه "بشكل عام الجو حار في كل مكان ويواصل العدو الهجوم من خلال مجموعات صغيرة معززة بمركبات مدرعة، لكن هناك تباطؤ في ما يسمى بالهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف غاغين بالقول إن الهجوم المضاد الأوكراني بات أضعف وأقل كثافة من ذي قبل، مرحجا أن تكون الخسائر الفادحة التي تكبدها العدو على وجه التحديد في القوة البشرية والتكنولوجيا هي السبب الأساس.
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية صائدي الساحرات في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من ثلاث جهات
00:58 GMT
وأشار غاغين إلى أنه "لم تحدث أي أحداث مهمة حتى الآن" على طول خطوط القتال.
وفي وقت سابق، صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من ثلاث جهات، مثلما حدث خلال تحرير مدينة أرتيوموفسك، مشيرا إلى أن قوات العدو قد بدأت في استنفاد قواها.
وقال غاغين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتقدم نحو مدينة أفدييفكا من ثلاث جهات مختلفة، ومن الممكن أن نستخدم التكتيكات التي تم تطبيقها في تحرير مدن أخرى مثل أرتيوموفسك وسوليدار، حيث قمنا بحصار تلك المدن ثم دفعنا العدو بعيداً".
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