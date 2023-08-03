https://sputnikarabic.ae/20230803/الكشف-عن-مخطط-لبيع-الأطفال-الأوكرانيين-خارج-البلاد-تحت-غطاء-الأمومة-البديلة-1079754591.html
الكشف عن مخطط لبيع الأطفال الأوكرانيين خارج البلاد تحت غطاء "الأمومة البديلة"
الكشف عن مخطط لبيع الأطفال الأوكرانيين خارج البلاد تحت غطاء "الأمومة البديلة"
أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، عن كشف وتوقيف شبكة تخطط لبيع أطفال حديثي الولادة إلى الخارج تحت ستار الأمومة البديلة. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T11:09+0000
2023-08-03T11:09+0000
2023-08-03T11:09+0000
العالم
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وذكر تقرير أمني أوكراني صادر عن المدعي العام أن "مخطط الاتجار بالأطفال تم كشفه على نطاق واسع في البلاد وتجلى ذلك من خلال نقل الأطفال حديثي الولادة إلى الخارج تحت ستار تأجير الأرحام".وأفاد مكتب النائب العام الأوكراني بأن 12 من أعضاء المنظمة الإجرامية متهمون بالاتجار بالبشر. ووفقًا للمحققين، فإن منظمي المخطط هم رؤساء العيادات الطبية التي تقدم خدمات في مجال الطب التناسلي في كييف وخاركوف ومن بين المشاركين الآخرين العاملين في هذه العيادات مدراء وإداريين ومحامين.وبحسب التقرير، باع المشاركون ضمن "برنامج استئجار الأرحام" أطفال حديثي الولادة لمواطنين أجانب يعيشون في البلدان التي تحظر فيها الأمومة البديلة. ففي مقاطعة خاركوف عملت المنظمة على البحث عن نساء يوافقن على أن يصبحن أمهات بديلات ويُزعم أنهم دفعوا من 50 إلى 70 ألف يورو لحديثي الولادة، منها 12 ألف يورو للأمهات البديلات. وقال مكتب المدعي العام إنه تم إثبات وقائع النقل غير القانوني لثمانية أطفال إلى الخارج، كما تم منع محاولة أخذ طفل آخر إلى الخارج أثناء الأحكام العرفية في البلاد وتم إجراء أكثر من 40 عملية تفتيش في القضية واعتقال خمسة أشخاص.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الكشف عن مخطط لبيع الأطفال الأوكرانيين خارج البلاد تحت غطاء "الأمومة البديلة"
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أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، عن كشف وتوقيف شبكة تخطط لبيع أطفال حديثي الولادة إلى الخارج تحت ستار الأمومة البديلة.
وذكر تقرير أمني أوكراني صادر عن المدعي العام أن "مخطط الاتجار بالأطفال تم كشفه على نطاق واسع في البلاد وتجلى ذلك من خلال نقل الأطفال حديثي الولادة إلى الخارج تحت ستار تأجير الأرحام".
وأفاد مكتب النائب العام الأوكراني بأن 12 من أعضاء المنظمة الإجرامية متهمون بالاتجار بالبشر. ووفقًا للمحققين، فإن منظمي المخطط هم رؤساء العيادات الطبية التي تقدم خدمات في مجال الطب التناسلي في كييف وخاركوف ومن بين المشاركين الآخرين العاملين في هذه العيادات مدراء وإداريين ومحامين.
وبحسب التقرير، باع المشاركون ضمن "برنامج استئجار الأرحام" أطفال حديثي الولادة لمواطنين أجانب يعيشون في البلدان التي تحظر فيها الأمومة البديلة. ففي مقاطعة خاركوف عملت المنظمة على البحث عن نساء يوافقن على أن يصبحن أمهات بديلات ويُزعم أنهم دفعوا من 50 إلى 70 ألف يورو لحديثي الولادة، منها 12 ألف يورو للأمهات البديلات.
وقال مكتب المدعي العام إنه تم إثبات وقائع النقل غير القانوني لثمانية أطفال إلى الخارج، كما تم منع محاولة أخذ طفل آخر إلى الخارج أثناء الأحكام العرفية في البلاد وتم إجراء أكثر من 40 عملية تفتيش في القضية واعتقال خمسة أشخاص.