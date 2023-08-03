عربي
المجلس العسكري في النيجر يبطل اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا
https://sputnikarabic.ae/20230803/المجلس-العسكري-في-النيجر-يبطل-اتفاقيات-عسكرية-موقعة-مع-فرنسا-1079775737.html
المجلس العسكري في النيجر يبطل اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا
المجلس العسكري في النيجر يبطل اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا
أعلن المجلس العسكري في النيجر، يوم الخميس، إبطال الاتفاقات العسكرية التي أبرمتها بين نيامي وباريس، عقب الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T23:04+0000
2023-08-03T23:32+0000
النيجر
أخبار النيجر
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079737325_16:0:3657:2048_1920x0_80_0_0_d5f7384f7179ade7f90f7b08c4759198.jpg
وقال أحد أعضاء المجلس في بيان تمت قراءته على الهواء في وقت متأخر من يوم الخميس: "نظرًا للموقف اللاعب وردَّة الفعل الغير مسؤولة من فرنسا إزاء الوضع، قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إلغاء اتفاقيات التعاون في مجال الأمن والدفاع مع هذه الدولة".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.وحذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.يذكر أن آخر محاولة انقلاب فاشلة نُفذت في النيجركانت في آذار/مارس 2021، قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية لتولي منصبه، حيث تحركت قوة من الجيش للاستيلاء على السلطة دون جدوى.
https://sputnikarabic.ae/20230803/المجلس-العسكري-في-النيجر-يتوعد-بالرد-الفوري-على-أي-اعتداء-من-دول-إيكواس--1079775662.html
النيجر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079737325_471:0:3202:2048_1920x0_80_0_0_c1ba26c494d61b3e226aee4e0ac40bb6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

المجلس العسكري في النيجر يبطل اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا

23:04 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 23:32 GMT 03.08.2023)
© AFP 2023 / -ORTN - Télé Sahel / AFPرئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني
رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / -ORTN - Télé Sahel / AFP
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن المجلس العسكري في النيجر، يوم الخميس، إبطال الاتفاقات العسكرية التي أبرمتها بين نيامي وباريس، عقب الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.
وقال أحد أعضاء المجلس في بيان تمت قراءته على الهواء في وقت متأخر من يوم الخميس: "نظرًا للموقف اللاعب وردَّة الفعل الغير مسؤولة من فرنسا إزاء الوضع، قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إلغاء اتفاقيات التعاون في مجال الأمن والدفاع مع هذه الدولة".
العقيد المقدم أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وهو يلقي كلمة متلفزة أعلن فيها الإطاحة بحكومة الرئيس محمد بازوم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
المجلس العسكري في النيجر يتوعد بالرد الفوري على أي "اعتداء من دول إيكواس"
22:50 GMT
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
وحذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".
وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.
يذكر أن آخر محاولة انقلاب فاشلة نُفذت في النيجركانت في آذار/مارس 2021، قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية لتولي منصبه، حيث تحركت قوة من الجيش للاستيلاء على السلطة دون جدوى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала