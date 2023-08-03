https://sputnikarabic.ae/20230803/المجلس-العسكري-في-النيجر-يبطل-اتفاقيات-عسكرية-موقعة-مع-فرنسا-1079775737.html

المجلس العسكري في النيجر يبطل اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا

المجلس العسكري في النيجر يبطل اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا

أعلن المجلس العسكري في النيجر، يوم الخميس، إبطال الاتفاقات العسكرية التي أبرمتها بين نيامي وباريس، عقب الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي. 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T23:04+0000

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وقال أحد أعضاء المجلس في بيان تمت قراءته على الهواء في وقت متأخر من يوم الخميس: "نظرًا للموقف اللاعب وردَّة الفعل الغير مسؤولة من فرنسا إزاء الوضع، قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إلغاء اتفاقيات التعاون في مجال الأمن والدفاع مع هذه الدولة".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.وحذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.يذكر أن آخر محاولة انقلاب فاشلة نُفذت في النيجركانت في آذار/مارس 2021، قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية لتولي منصبه، حيث تحركت قوة من الجيش للاستيلاء على السلطة دون جدوى.

https://sputnikarabic.ae/20230803/المجلس-العسكري-في-النيجر-يتوعد-بالرد-الفوري-على-أي-اعتداء-من-دول-إيكواس--1079775662.html

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