https://sputnikarabic.ae/20230803/المجلس-العسكري-في-النيجر-يبطل-اتفاقيات-عسكرية-موقعة-مع-فرنسا-1079775737.html
المجلس العسكري في النيجر يبطل اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا
المجلس العسكري في النيجر يبطل اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا
أعلن المجلس العسكري في النيجر، يوم الخميس، إبطال الاتفاقات العسكرية التي أبرمتها بين نيامي وباريس، عقب الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T23:04+0000
2023-08-03T23:04+0000
2023-08-03T23:32+0000
النيجر
أخبار النيجر
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079737325_16:0:3657:2048_1920x0_80_0_0_d5f7384f7179ade7f90f7b08c4759198.jpg
وقال أحد أعضاء المجلس في بيان تمت قراءته على الهواء في وقت متأخر من يوم الخميس: "نظرًا للموقف اللاعب وردَّة الفعل الغير مسؤولة من فرنسا إزاء الوضع، قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إلغاء اتفاقيات التعاون في مجال الأمن والدفاع مع هذه الدولة".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.وحذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.يذكر أن آخر محاولة انقلاب فاشلة نُفذت في النيجركانت في آذار/مارس 2021، قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية لتولي منصبه، حيث تحركت قوة من الجيش للاستيلاء على السلطة دون جدوى.
https://sputnikarabic.ae/20230803/المجلس-العسكري-في-النيجر-يتوعد-بالرد-الفوري-على-أي-اعتداء-من-دول-إيكواس--1079775662.html
النيجر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079737325_471:0:3202:2048_1920x0_80_0_0_c1ba26c494d61b3e226aee4e0ac40bb6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
المجلس العسكري في النيجر يبطل اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا
23:04 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 23:32 GMT 03.08.2023) تابعنا عبر
أعلن المجلس العسكري في النيجر، يوم الخميس، إبطال الاتفاقات العسكرية التي أبرمتها بين نيامي وباريس، عقب الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.
وقال أحد أعضاء المجلس في بيان تمت قراءته على الهواء في وقت متأخر من يوم الخميس: "نظرًا للموقف اللاعب وردَّة الفعل الغير مسؤولة من فرنسا إزاء الوضع، قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إلغاء اتفاقيات التعاون في مجال الأمن والدفاع مع هذه الدولة".
وأعلن عسكريون في جيش النيجر
، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
وحذر جيش النيجر
من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".
وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.
يذكر أن آخر محاولة انقلاب فاشلة نُفذت في النيجر
كانت في آذار/مارس 2021، قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية لتولي منصبه، حيث تحركت قوة من الجيش للاستيلاء على السلطة دون جدوى.