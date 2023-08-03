https://sputnikarabic.ae/20230803/المخابرات-الأوكرانية-تبرر-فشل-الهجوم-الأوكراني-المضاد-وتكشف-السبب--1079749467.html
المخابرات الأوكرانية تبرر فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكشف السبب
المخابرات الأوكرانية تبرر فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكشف السبب
أصدرت المخابرات البريطانية تقريرا يفيد بأن الطبيعة والنباتات الموجودة في منطقة العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تساعد القوات المسلحة الروسية بشكل... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T09:46+0000
2023-08-03T09:46+0000
2023-08-03T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتبت المخابرات البريطانية على صفحتها في منصة "تويتر": أصبحت الأحراش والأشجار الصغيرة عقبة أمام الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية على المحاور الجنوبية، مضيفة بالقول إنه لم تتم زراعة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الحرب منذ أكثر من 18 شهرًا، وكذلك بسبب الصيف الدافئ والرطب تنمو الأعشاب بنشاط هناك.ووفقًا للمعلومات الاستخباراتية، فإن مثل هذه النباتات تصبح غطاء يساعد على إخفاء المواقع الدفاعية الروسية ويجعل من الصعب تطهير حقول الألغام.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230802/مستشار-لدى-البنتاغون-يكشف-سبب-خطة-بولندا-بضم-جزء-من-أوكرانيا-1079715336.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
المخابرات الأوكرانية تبرر فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكشف السبب
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أصدرت المخابرات البريطانية تقريرا يفيد بأن الطبيعة والنباتات الموجودة في منطقة العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تساعد القوات المسلحة الروسية بشكل غير متوقع، لافتة إلى أن هذا العامل يشكل دعما كبيرا بالنسبة لروسيا.
وكتبت المخابرات البريطانية على صفحتها في منصة "تويتر
": أصبحت الأحراش والأشجار الصغيرة عقبة أمام الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية على المحاور الجنوبية، مضيفة بالقول إنه لم تتم زراعة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الحرب منذ أكثر من 18 شهرًا، وكذلك بسبب الصيف الدافئ والرطب تنمو الأعشاب بنشاط هناك.
ووفقًا للمعلومات الاستخباراتية، فإن مثل هذه النباتات تصبح غطاء يساعد على إخفاء المواقع الدفاعية الروسية ويجعل من الصعب تطهير حقول الألغام.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.