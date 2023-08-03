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الكرملين: توسيع "بريكس" يعزز مكانة المجموعة
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/المخابرات-الأوكرانية-تبرر-فشل-الهجوم-الأوكراني-المضاد-وتكشف-السبب--1079749467.html
المخابرات الأوكرانية تبرر فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكشف السبب
المخابرات الأوكرانية تبرر فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكشف السبب
أصدرت المخابرات البريطانية تقريرا يفيد بأن الطبيعة والنباتات الموجودة في منطقة العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تساعد القوات المسلحة الروسية بشكل... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T09:46+0000
2023-08-03T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتبت المخابرات البريطانية على صفحتها في منصة "تويتر": أصبحت الأحراش والأشجار الصغيرة عقبة أمام الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية على المحاور الجنوبية، مضيفة بالقول إنه لم تتم زراعة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الحرب منذ أكثر من 18 شهرًا، وكذلك بسبب الصيف الدافئ والرطب تنمو الأعشاب بنشاط هناك.ووفقًا للمعلومات الاستخباراتية، فإن مثل هذه النباتات تصبح غطاء يساعد على إخفاء المواقع الدفاعية الروسية ويجعل من الصعب تطهير حقول الألغام.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230802/مستشار-لدى-البنتاغون-يكشف-سبب-خطة-بولندا-بضم-جزء-من-أوكرانيا-1079715336.html
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العالم
العالم

المخابرات الأوكرانية تبرر فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكشف السبب

09:46 GMT 03.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أصدرت المخابرات البريطانية تقريرا يفيد بأن الطبيعة والنباتات الموجودة في منطقة العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تساعد القوات المسلحة الروسية بشكل غير متوقع، لافتة إلى أن هذا العامل يشكل دعما كبيرا بالنسبة لروسيا.
وكتبت المخابرات البريطانية على صفحتها في منصة "تويتر": أصبحت الأحراش والأشجار الصغيرة عقبة أمام الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية على المحاور الجنوبية، مضيفة بالقول إنه لم تتم زراعة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الحرب منذ أكثر من 18 شهرًا، وكذلك بسبب الصيف الدافئ والرطب تنمو الأعشاب بنشاط هناك.
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - بولنديون يعرضون على توصيل اللاجئين دون مقابل، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
مستشار لدى البنتاغون يكشف سبب خطة بولندا بضم جزء من أوكرانيا
أمس, 12:44 GMT
ووفقًا للمعلومات الاستخباراتية، فإن مثل هذه النباتات تصبح غطاء يساعد على إخفاء المواقع الدفاعية الروسية ويجعل من الصعب تطهير حقول الألغام.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMT
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