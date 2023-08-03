https://sputnikarabic.ae/20230803/المدفعية-الروسية-تحبط-نقل-احتياطيات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1079739117.html

المدفعية الروسية تحبط نقل احتياطيات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

المدفعية الروسية تحبط نقل احتياطيات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

أفاد رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" الروسية، سيرغي زيبينسكي، اليوم الخميس، أن المدفعيين الروس تمكنوا من إفشال تحركات نقل القوات الاحتياطية للقوات... 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T02:16+0000

2023-08-03T02:16+0000

2023-08-03T02:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

المدفعية الروسية

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102089/70/1020897033_0:0:3227:1816_1920x0_80_0_0_0097589f95c0de38ceb828fee1f84f08.jpg

وقال زيبينسكي، لوالة :سبوتنيك": "في منطقة الدفاع التابعة لفرقة الدبابية الأولى، حاول العدو مرتين خلال اليوم نقل الاحتياطيات التكتيكية من التكوين الخاص بالفرقة الجوية المستقلة الـ25 للهبوط الجوي والفرقة الميكانيكية المستقلة الـ32 إلى المواقع الأمامية في منطقة قرى بيريستوفو ونوفوسيلوفسكوي. وتم اكتشاف العدو في الوقت المناسب وتوجيه ضربات مباغتة بواسطة المدفعية".وأضاف زيبينسكي، "بالإضافة إلى ذلك، في منطقة بيريستوفو، نفّذت طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-34 ضربتين على مركز القيادة الأمامي وتجمع القوة البشرية ووسائل النيران لوحدات الفرقة الجوية المستقلة الـ25 للهبوط الجوي في القوات الأوكرانية".كما تمكن الجيش الروسي أيضًا على هذا الاتجاه خلال اليوم من صد هجومين للعدو في منطقة غابة بوبوف (جمهورية لوغانسك)، حيث خسر العدو ما يقدر بكتيبة من قواته وشاحنة نقل "Ural" وقاذفة قنابل واحدة.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230802/الطيران-الروسي-يشن-هجمات-على-أهداف-القوات-الأوكرانية-في-عدة-اتجاهات-1079689184.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المدفعية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم