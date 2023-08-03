https://sputnikarabic.ae/20230803/المشروع---11356-فرقاطة-روسية-متعددة-المهام-بقدرات-خارقة-1079740589.html

"المشروع - 11356"... فرقاطة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة

"المشروع - 11356"... فرقاطة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة

تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم مئات الوحدات البحرية، التي تشمل فرقاطات متعددة المهام منها "المشروع - 11356". 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T07:20+0000

2023-08-03T07:20+0000

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وتتميز فرقاطة "المشروع - 11356" بقدرتها على العمل في جميع مسارح العمليات البحرية ويشمل ذلك تنفيذ مهام ضمن تشكيلات قتالية في المحيطات، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتمتلك "المشروع - 11356" تصميما يوافق المعايير العالمية للوحدات البحرية من هذا النوع.كما أنها تمتلك قدرات قتالية تمكنها من تحقيق توازن في تسليح الوحدات البحرية الأكبر التي ترافقها خلال المهام القتالية.ورغم حجمها الصغير مقارنة بالوحدات البحرية الأخرى، فإنه يمكن الاعتماد على فرقاطة "المشروع - 11356" في مواجهة التهديدات البحرية والجوية كما يلي:وتمتلك فرقاطة "المشروع - 11356" منصة إطلاق طراز "3 إس - 14"، التي يمكنها إطلاق صواريخ مختلفة منها "ياخونت" الأسرع من الصوت، المضادة للسفن.ما هي المواصفات الفنية لفرقاطة "المشروع - 11356"؟ما هو تسليح فرقاطة "المشروع - 11356"؟كيف ترصد فرقاطة "المشروع - 11356" أعدائها؟تمتلك "المشروع - 11356" أنظمة رصد مختلفة لرصد الأهداف المعادية تحت الماء أو على السطح أو حتى الأهداف الجوية والبرية ويشمل ذلك:ويمكن الاعتماد على فرقاطة "المشروع - 11356" في مهام تأمين الممرات الملاحية الاستراتيجية كما يمكنها العمل ضمن تشكيلات بحرية لتنفيذ مهام متنوعة في المياه المفتوحة.وتم دعم قدرة السفينة في تنفيذ المهام المصممة بمحرك رئيسي يمنحها المدى والسرعة المطلوبة وتسمح لها بالمناورة خلال تنفيذ مهامها للتخفي من الوحدات البحرية المعادية خلال المعارك البحرية.

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