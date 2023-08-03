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https://sputnikarabic.ae/20230803/المشروع---11356-فرقاطة-روسية-متعددة-المهام-بقدرات-خارقة-1079740589.html
"المشروع - 11356"... فرقاطة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
"المشروع - 11356"... فرقاطة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم مئات الوحدات البحرية، التي تشمل فرقاطات متعددة المهام منها "المشروع - 11356". 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T07:20+0000
2023-08-03T07:20+0000
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وتتميز فرقاطة "المشروع - 11356" بقدرتها على العمل في جميع مسارح العمليات البحرية ويشمل ذلك تنفيذ مهام ضمن تشكيلات قتالية في المحيطات، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتمتلك "المشروع - 11356" تصميما يوافق المعايير العالمية للوحدات البحرية من هذا النوع.كما أنها تمتلك قدرات قتالية تمكنها من تحقيق توازن في تسليح الوحدات البحرية الأكبر التي ترافقها خلال المهام القتالية.ورغم حجمها الصغير مقارنة بالوحدات البحرية الأخرى، فإنه يمكن الاعتماد على فرقاطة "المشروع - 11356" في مواجهة التهديدات البحرية والجوية كما يلي:وتمتلك فرقاطة "المشروع - 11356" منصة إطلاق طراز "3 إس - 14"، التي يمكنها إطلاق صواريخ مختلفة منها "ياخونت" الأسرع من الصوت، المضادة للسفن.ما هي المواصفات الفنية لفرقاطة "المشروع - 11356"؟ما هو تسليح فرقاطة "المشروع - 11356"؟كيف ترصد فرقاطة "المشروع - 11356" أعدائها؟تمتلك "المشروع - 11356" أنظمة رصد مختلفة لرصد الأهداف المعادية تحت الماء أو على السطح أو حتى الأهداف الجوية والبرية ويشمل ذلك:ويمكن الاعتماد على فرقاطة "المشروع - 11356" في مهام تأمين الممرات الملاحية الاستراتيجية كما يمكنها العمل ضمن تشكيلات بحرية لتنفيذ مهام متنوعة في المياه المفتوحة.وتم دعم قدرة السفينة في تنفيذ المهام المصممة بمحرك رئيسي يمنحها المدى والسرعة المطلوبة وتسمح لها بالمناورة خلال تنفيذ مهامها للتخفي من الوحدات البحرية المعادية خلال المعارك البحرية.
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"المشروع - 11356"... فرقاطة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة

07:20 GMT 03.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورفرقاطة روسية متعددة المهام طراز "المشروع - 11356"
فرقاطة روسية متعددة المهام طراز المشروع - 11356 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
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تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم يضم مئات الوحدات البحرية، التي تشمل فرقاطات متعددة المهام منها "المشروع - 11356".
وتتميز فرقاطة "المشروع - 11356" بقدرتها على العمل في جميع مسارح العمليات البحرية ويشمل ذلك تنفيذ مهام ضمن تشكيلات قتالية في المحيطات، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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وتمتلك "المشروع - 11356" تصميما يوافق المعايير العالمية للوحدات البحرية من هذا النوع.
كما أنها تمتلك قدرات قتالية تمكنها من تحقيق توازن في تسليح الوحدات البحرية الأكبر التي ترافقها خلال المهام القتالية.
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ورغم حجمها الصغير مقارنة بالوحدات البحرية الأخرى، فإنه يمكن الاعتماد على فرقاطة "المشروع - 11356" في مواجهة التهديدات البحرية والجوية كما يلي:
يمكنها البحث عن الغواصات تحت الماء وتدميرها.
رصد الأهداف الجوية المعادية والتعامل معها.
رصد الوحدات البحرية السطحية للعدو.
تنفيذ هجمات بالصواريخ دقيقة التوجيه ضد أهداف برية.
وتمتلك فرقاطة "المشروع - 11356" منصة إطلاق طراز "3 إس - 14"، التي يمكنها إطلاق صواريخ مختلفة منها "ياخونت" الأسرع من الصوت، المضادة للسفن.
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ما هي المواصفات الفنية لفرقاطة "المشروع - 11356"؟

الإزاحة (وزن السفينة): 4 آلاف و35 طنا.
الطول: 124.8 متر.
العارضة (عرض السفينة في المنتصف): 15.2 متر.
الغاطس (عمق الجزء المغمور في منتصف السفينة): 4.2 متر.
السرعة القصوى: 30 عقدة (نحو 55.5 كلم / ساعة)
السرعة الاقتصادية (أقل استهلاكا للوقود): 14 عقدة (نحو 26 كلم/ ساعة).
المدى: 4 آلاف و850 ميل (نحو 7 آلاف و805 كليومترات).
مدة البقاء في البحر دون الرسو في أية موانئ: 30 يوما.
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ما هو تسليح فرقاطة "المشروع - 11356"؟

نظام صواريخ "كلوب - إن" بـ 8 صواريخ ومدى 300 كلم.
نظام صواريخ "شتيل - 1" بخلايا إطلاق عمودية متعددة مزودة بـ 24 صاروخ مداها 50 كلم.
منظومة المدفعية "إيه - 190 إي - 01" عيار 100 ملم بمدى 22 كلم.
نظاما مدفعية طراز "إيه كيه - 630 إم" عيار 30 ملم بمدى 5 كلم.
نظامان طراز "باكت - إي/ إن كيه" مضادان للغواصات بـ 4 طوربيدات عيار 327 ملم بمدى 20 كلم.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورفرقاطة روسية متعددة المهام طراز "المشروع - 11356"
فرقاطة روسية متعددة المهام طراز المشروع - 11356 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
فرقاطة روسية متعددة المهام طراز "المشروع - 11356"
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كيف ترصد فرقاطة "المشروع - 11356" أعدائها؟

تمتلك "المشروع - 11356" أنظمة رصد مختلفة لرصد الأهداف المعادية تحت الماء أو على السطح أو حتى الأهداف الجوية والبرية ويشمل ذلك:
رادار ثلاثي الأبعاد طراز "فريغات - إم 2 إي إم" بمدى 300 كلم.
نظام إدارة النيران "إس بي - 10 - 03 بوما".
سونار طراز "335 إي إم - 03" للكشف عن الغواصات.
مخدع داخلي ومنصة لهبوط مروحية بوزن 12 طنا.
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ويمكن الاعتماد على فرقاطة "المشروع - 11356" في مهام تأمين الممرات الملاحية الاستراتيجية كما يمكنها العمل ضمن تشكيلات بحرية لتنفيذ مهام متنوعة في المياه المفتوحة.
وتم دعم قدرة السفينة في تنفيذ المهام المصممة بمحرك رئيسي يمنحها المدى والسرعة المطلوبة وتسمح لها بالمناورة خلال تنفيذ مهامها للتخفي من الوحدات البحرية المعادية خلال المعارك البحرية.
© Sputnik معلومات عن الفرقاطة الروسية "جيبارد 3.9"
معلومات عن الفرقاطة الروسية جيبارد 3.9 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
معلومات عن الفرقاطة الروسية "جيبارد 3.9"
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