https://sputnikarabic.ae/20230803/الولايات-المتحدة-تفرض-عقوبات-على-المعاهد-العلمية-التابعة-لأكاديمية-العلوم-الروسية-1079770339.html

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المعاهد العلمية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المعاهد العلمية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة مراكز أبحاث روسية كبرى. 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T16:32+0000

2023-08-03T16:32+0000

2023-08-03T16:32+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على معهد الفيزياء العامة بروخوروف الروسي للعلوم، ومركز قازان العلمي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والمعهد الفيدرالي للحالة الصلبة التابع لمعهد العلوم والفيزياء (ISSP RAS).بالإضافة إلى ذلك، أدرجت سفينة "باراموشير" وسفينة حاويات "أنغارا"، المملوكة لشركة "سخالين للشحن"، في قائمة عقوبات وزارة المخزانة الأمريكية.وفي مايو/ أيار الماضي، أضافت الولايات المتحدة مؤسسات روسية علمية أخرى إلى قائمة العقوبات. وفي وقت سابق، اعترفت الولايات المتحدة بقوة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد خمسة بنوك روسية.وتشمل القائمة بنوك "تينكوف" و"لوكو" و"سوليدارنوست" وتضم القائمة أيضًا بنك "يونيستريم" وبنك "سان بطرسبورغ الاجتماعي التجاري".

https://sputnikarabic.ae/20230801/صحفي-بريطاني-الغرب-يعاني-من-أثر-العقوبات-ضد-روسيا-1079684513.html

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