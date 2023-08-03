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https://sputnikarabic.ae/20230803/الولايات-المتحدة-تفرض-عقوبات-على-المعاهد-العلمية-التابعة-لأكاديمية-العلوم-الروسية-1079770339.html
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المعاهد العلمية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المعاهد العلمية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة مراكز أبحاث روسية كبرى. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T16:32+0000
2023-08-03T16:32+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على معهد الفيزياء العامة بروخوروف الروسي للعلوم، ومركز قازان العلمي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والمعهد الفيدرالي للحالة الصلبة التابع لمعهد العلوم والفيزياء (ISSP RAS).بالإضافة إلى ذلك، أدرجت سفينة "باراموشير" وسفينة حاويات "أنغارا"، المملوكة لشركة "سخالين للشحن"، في قائمة عقوبات وزارة المخزانة الأمريكية.وفي مايو/ أيار الماضي، أضافت الولايات المتحدة مؤسسات روسية علمية أخرى إلى قائمة العقوبات. وفي وقت سابق، اعترفت الولايات المتحدة بقوة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد خمسة بنوك روسية.وتشمل القائمة بنوك "تينكوف" و"لوكو" و"سوليدارنوست" وتضم القائمة أيضًا بنك "يونيستريم" وبنك "سان بطرسبورغ الاجتماعي التجاري".
https://sputnikarabic.ae/20230801/صحفي-بريطاني-الغرب-يعاني-من-أثر-العقوبات-ضد-روسيا-1079684513.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المعاهد العلمية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية

16:32 GMT 03.08.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة مراكز أبحاث روسية كبرى.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على معهد الفيزياء العامة بروخوروف الروسي للعلوم، ومركز قازان العلمي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والمعهد الفيدرالي للحالة الصلبة التابع لمعهد العلوم والفيزياء (ISSP RAS).
بالإضافة إلى ذلك، أدرجت سفينة "باراموشير" وسفينة حاويات "أنغارا"، المملوكة لشركة "سخالين للشحن"، في قائمة عقوبات وزارة المخزانة الأمريكية.
وفي مايو/ أيار الماضي، أضافت الولايات المتحدة مؤسسات روسية علمية أخرى إلى قائمة العقوبات. وفي وقت سابق، اعترفت الولايات المتحدة بقوة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات.
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1 أغسطس, 18:46 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد خمسة بنوك روسية.
وتشمل القائمة بنوك "تينكوف" و"لوكو" و"سوليدارنوست" وتضم القائمة أيضًا بنك "يونيستريم" وبنك "سان بطرسبورغ الاجتماعي التجاري".
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