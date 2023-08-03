https://sputnikarabic.ae/20230803/باكستان-تلوح-بتدخلها-في-أفغانستان-لملاحقة-عناصر-إرهابية-داخل-أراضيها-1079757781.html
باكستان تلوح بتدخلها في أفغانستان لملاحقة عناصر إرهابية داخل أراضيها
باكستان تلوح بتدخلها في أفغانستان لملاحقة عناصر إرهابية داخل أراضيها
طالب وزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، حكومة حركة طالبان في أفغانستان باتخاذ إجراءات ضد الإرهابيين داخل الأراضي الأفغانية. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T12:18+0000
2023-08-03T12:18+0000
2023-08-03T12:18+0000
العالم
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وصرح وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، في حديثه مع جريدة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية، أمس الثلاثاء، بأنه بموجب القانون الدولي، تمتلك بلاده الحق في "الدفاع عن النفس ضد الإرهابيين الذين يختبئون في أفغانستان، في حالة فشل طالبان في التصدي لهم".إلّا أن زرداري أكد للصحيفة أن ذلك ليس الخيار الأول لحكومته، وذكّر أفغانستان باتفاق الدوحة، الذي تعهدت فيه حكومة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) بحظر الجماعات الإرهابية داخل الأراضي الأفغانية، وبأن أفغانستان لن تسمح بانطلاق أي أعمال إرهابية منها إلى الدول الأخرى.ويأتي تصريح زرداري في أعقاب هجوم إرهابي انتحاري استهدف تجمعا لأعضاء جمعية علماء الإسلام الباكستانية في منطقة باجور، الأحد الماضي، والذي أسفر عن سقوط 54 قتيلًا ومائتي مصاب، بينهم العديد من الحالات الخطرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
باكستان تلوح بتدخلها في أفغانستان لملاحقة عناصر إرهابية داخل أراضيها
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طالب وزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، حكومة حركة طالبان في أفغانستان باتخاذ إجراءات ضد الإرهابيين داخل الأراضي الأفغانية.
وصرح وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، في حديثه مع جريدة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية، أمس الثلاثاء، بأنه بموجب القانون الدولي، تمتلك بلاده الحق في "الدفاع عن النفس ضد الإرهابيين الذين يختبئون في أفغانستان، في حالة فشل طالبان في التصدي لهم".
إلّا أن زرداري أكد للصحيفة أن ذلك ليس الخيار الأول لحكومته، وذكّر أفغانستان باتفاق الدوحة، الذي تعهدت فيه حكومة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) بحظر الجماعات الإرهابية داخل الأراضي الأفغانية، وبأن أفغانستان لن تسمح بانطلاق أي أعمال إرهابية منها إلى الدول الأخرى.
ويأتي تصريح زرداري في أعقاب هجوم إرهابي انتحاري استهدف تجمعا لأعضاء جمعية علماء الإسلام الباكستانية في منطقة باجور، الأحد الماضي، والذي أسفر عن سقوط 54 قتيلًا ومائتي مصاب، بينهم العديد من الحالات الخطرة.