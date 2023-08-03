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https://sputnikarabic.ae/20230803/بايدن-يدعو-للإفراج-الفوري-عن-رئيس-النيجر-محمد-بازوم-1079749152.html
بايدن يدعو للإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم
بايدن يدعو للإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم
دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، للإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T09:38+0000
2023-08-03T09:38+0000
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وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجه بضرورة الإفراج العاجل عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم"، دون المزيد من التفاصيل.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم الخميس، أن واشنطن أمرت بإجلاء جزئي لسفارتها في النيجر، وذلك بعد أسبوع من وقوع انقلاب في البلاد.وجاء الإعلان في تحديث لتوجيه السفر الأمريكي للنيجر: "في 2 أغسطس/آب 2023، أمرت الوزارة بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئين وأفراد العائلات المؤهلين من السفارة في نيامي".وفي الـ27 من يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.وتشهد النيجر محاولات متكررة لتغيير السلطة بالقوة، كان آخرها محاولة انقلاب فاشلة، في مارس/ آذار 2021، قبل تولي بازوم السلطة بأيام.
https://sputnikarabic.ae/20230802/رئيس-المجلس-العسكري-في-النيجر-يرفض-الانكسار-أمام-أي-تهديد-1079737482.html
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النيجر, أخبار النيجر, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
النيجر, أخبار النيجر, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

بايدن يدعو للإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم

09:38 GMT 03.08.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOرئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي
رئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
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دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، للإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم.
وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجه بضرورة الإفراج العاجل عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم"، دون المزيد من التفاصيل.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم الخميس، أن واشنطن أمرت بإجلاء جزئي لسفارتها في النيجر، وذلك بعد أسبوع من وقوع انقلاب في البلاد.
وجاء الإعلان في تحديث لتوجيه السفر الأمريكي للنيجر: "في 2 أغسطس/آب 2023، أمرت الوزارة بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئين وأفراد العائلات المؤهلين من السفارة في نيامي".
رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
رئيس المجلس العسكري في النيجر يرفض "الانكسار أمام أي تهديد"
أمس, 21:45 GMT
وفي الـ27 من يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
وتشهد النيجر محاولات متكررة لتغيير السلطة بالقوة، كان آخرها محاولة انقلاب فاشلة، في مارس/ آذار 2021، قبل تولي بازوم السلطة بأيام.
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