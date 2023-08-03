https://sputnikarabic.ae/20230803/بريطانيا-تخفض-عدد-موظفي-سفارتها-في-النيجر-1079750608.html
بريطانيا تخفض عدد موظفي سفارتها في النيجر
بريطانيا تخفض عدد موظفي سفارتها في النيجر
خفضت بريطانيا عدد موظفي سفارتها في النيجر، بسبب الأوضاع الأمنية، التي تشهدها البلاد عقب الإنقلاب العسكري، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T10:24+0000
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أعلنت ذلك وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم الخميس، وقالت إن خفض عدد موظفي سفارة بريطانيا في نيامي، هو إجراء مؤقت.وجاء القرار البريطاني، بعد قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق اليوم، شمل إجلااء جزئي لموظفي سفارتها في البلاد.وفي الـ27 من يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في 30 يوليو/تموز الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.لكن الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري الذي أطاح برئيس النيجر، رفض العقوبات الدولية ضد بلاده، متعهدا بعدم الانكسار أمام ما وصفه بـ "التهديدات".وتشهد النيجر محاولات متكررة لتغيير السلطة بالقوة، كان آخرها محاولة انقلاب فاشلة، في مارس/ آذار 2021، قبل تولى بازوم السلطة بأيام.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الولايات-المتحدة-تأمر-بإجلاء-جزئي-لطاقم-سفارتها-في-النيجر-1079737940.html
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العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, الأخبار, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, الأخبار, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا تخفض عدد موظفي سفارتها في النيجر
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خفضت بريطانيا عدد موظفي سفارتها في النيجر، بسبب الأوضاع الأمنية، التي تشهدها البلاد عقب الإنقلاب العسكري، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
أعلنت ذلك وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم الخميس، وقالت إن خفض عدد موظفي سفارة بريطانيا في نيامي، هو إجراء مؤقت.
وجاء القرار البريطاني، بعد قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة
الأمريكية، في وقت سابق اليوم، شمل إجلااء جزئي لموظفي سفارتها في البلاد.
وفي الـ27 من يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر
عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في 30 يوليو/تموز الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.
لكن الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري
الذي أطاح برئيس النيجر، رفض العقوبات الدولية ضد بلاده، متعهدا بعدم الانكسار أمام ما وصفه بـ "التهديدات".
وتشهد النيجر محاولات متكررة لتغيير السلطة بالقوة، كان آخرها محاولة انقلاب فاشلة، في مارس/ آذار 2021، قبل تولى بازوم السلطة بأيام.