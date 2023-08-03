https://sputnikarabic.ae/20230803/بلينكن-قمنا-بتمديد-دعوتنا-إلى-وزير-الخارجية-الصيني-الجديد-لزيارة-أمريكا-لكننا-لم-نتلق-ردا--1079771214.html

بلينكن: قمنا بتمديد دعوتنا إلى وزير الخارجية الصيني الجديد لزيارة أمريكا لكننا لم نتلق ردا

بلينكن: قمنا بتمديد دعوتنا إلى وزير الخارجية الصيني الجديد لزيارة أمريكا لكننا لم نتلق ردا

أكّد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن بلاده وجّهت دعوة إلى نظيره الصيني المعين حديثا، وانغ يي، وأنه يتوقع فرصة لإجراء لقاء معه. 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T17:11+0000

2023-08-03T17:11+0000

2023-08-03T17:11+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_d1871b302b244e121d230aae47455983.jpg

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بلينكن: "لقد قمت في الواقع بتوجيه تلك الدعوة إلى، وانغ يي، الذي يعمل حاليا كوزير للخارجية في الصين، ولم نتلق ردا حتى الآن، لكننا أرسلنا تلك الدعوة للتو".وتابع بلينكن: "أتوقع أن تكون لدينا فرصة لرؤية بعضنا بعضا، ومواصلة المحادثات الهامة التي أجريتها في بكين".وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، أجرى بلينكن زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، والتي تأتي بعد أن تأجلت 4 أشهر، بسبب واقعة دخول منطاد صيني الأجواء الأمريكية ‏بمزاعم التجسس.‏وتعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي، هي الأولى لمسؤول أمريكي بارز إلى الصين، منذ ما يقرب 5 سنوات.وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد قال، في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، إنه يتوقع أن يعمل "بشكل جيد" مع نظيره الصيني الجديد، وانغ يي، بعد إقالة الوزير السابق تشين غانغ، من منصبه بشكل مفاجئ، بحسب قوله.وقال بلينكن: "لقد عرفت أيضًا، وانغ يي، لأكثر من عقد من الزمن. التقيت به مرارًا وتكرارًا، أتوقع أن أتمكن من العمل بشكل جيد معه كما فعلنا في الماضي".وكان البرلمان الصيني قد أعلن سابقًا، عن إعفاء تشين غانغ، من منصب وزير الخارجية وتعيين، وانغ يي، رئيس الأمانة العامة للجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، خلفًا له.

https://sputnikarabic.ae/20230803/الخارجية-الفلسطينية-إدارة-بايدن-مخيبة-للآمال-واتجاهنا-حاليا-نحو-الصين-1079767389.html

https://sputnikarabic.ae/20230729/بلينكين-أمريكا-تأخذ-تأكيدات-الصين-بأنها-لا-تزود-روسيا-بالأسلحة-على-محمل-الجد-1079541235.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار