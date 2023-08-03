https://sputnikarabic.ae/20230803/بولندا-ترسل-تعزيزات-عسكرية-إلى-الحدود-البيلاروسية-بعد-مزاعم-توتر-خطير--1079766733.html
بولندا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود البيلاروسية بعد مزاعم "توتر خطير"
بولندا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود البيلاروسية بعد مزاعم "توتر خطير"
أعلن وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أن بولندا ستواصل تعزيز حشد قواتها على الحدود مع بيلاروسيا. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T16:25+0000
2023-08-03T16:25+0000
2023-08-03T16:25+0000
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وقال بلاشتشاك خلال اجتماع مع الجيش: "تقوم السلطات البولندية والحكومة البولندية بالكثير من أجل ضمان الأمن. ولكن، على ما يبدو، تظهر الاستفزازات أن هناك حاجة لوجود عسكري أكبر من أجل منع الاستفزازات"، على حسب زعمه.وفي السياق نفسه، أكّد، ماريك سوكولوفسكي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، أنه تم نشر مروحيات من لواءين على الحدود.وأعلنت وزارة الخارجية البولندية، يوم الثلاثاء الماضي، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230802/مينسك-قدمت-لوراسو-بيانات-عن-عدم-وجود-انتهاكات-للحدود-بواسطة-مروحيات-1079729994.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بولندا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بولندا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود البيلاروسية بعد مزاعم "توتر خطير"
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أعلن وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أن بولندا ستواصل تعزيز حشد قواتها على الحدود مع بيلاروسيا.
وقال بلاشتشاك خلال اجتماع مع الجيش: "تقوم السلطات البولندية والحكومة البولندية بالكثير من أجل ضمان الأمن. ولكن، على ما يبدو، تظهر الاستفزازات أن هناك حاجة لوجود عسكري أكبر من أجل منع الاستفزازات"، على حسب زعمه.
وفي السياق نفسه، أكّد، ماريك سوكولوفسكي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، أنه تم نشر مروحيات من لواءين على الحدود.
وأعلنت وزارة الخارجية البولندية، يوم الثلاثاء الماضي، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.
بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.