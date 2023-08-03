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https://sputnikarabic.ae/20230803/تدريبات-الدفاع-عن-أراضي-بيلغورود-الروسية-1079752611.html
تدريبات الدفاع عن أراضي بيلغورود الروسية
تدريبات الدفاع عن أراضي بيلغورود الروسية
تدريبات الدفاع عن الأراضي في بيلغورود الروسية
2023-08-03T12:28+0000
2023-08-03T12:28+0000
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وفي وقت سابق من يوليو/ تموز اماضي، أفاد محافظ مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الفوج الثاني للدفاع عن النفس الإقليمي يتم تشكيله في مقاطعة بيلغورود.ولم يفصح المحافظ عن التفاصيل، لكنه أوضح أنه تم تشكيل فوج ثانٍ للدفاع الذاتي عن الأراضي قوامه ثلاثة آلاف فرد.في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، تم تشكيل وحدات الدفاع الذاتي الإقليمية في المنطقة للاستجابة بسرعة للأوضاع الصعبة. يضم تكوين هذه الوحدات أكثر من ثلاثة آلاف شخص خضعوا لتدريب خاص. إنهم يعملون على أساس تطوعي دون أجر.وفي نهاية شهر مايو/ أيار، اخترقت مجموعة قوات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية الحدود ودخلت أراضي منطقة غرايفورونسكي بمقاطعة بيلغورود. صدت قوات الجيش الروسي الهجوم وقتلت أكثر من 70 مسلحًا ودمرت أربع عربات مدرعة وخمس شاحنات من طراز "بيك أب". قُتل أحد سكان قرية كوزينكا، وأصيب 13 آخرون. فتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بموجب ست مواد منها الإرهاب.واعتبارًا من 11 أبريل/ نيسان عام 2022، كان المستوى الأصفر لخطر الإرهاب ساري المفعول في جميع أنحاء منطقة بيلغورود. تتكرر بشكل خاص هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على المناطق الحدودية، وبالأخص شيبيكينو وغرايفورون.تابع المزيد على صفحة العملية العسكرية الروسية الخاصة
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تدريبات الدفاع، بيلغورود، روسيا
تدريبات الدفاع، بيلغورود، روسيا

تدريبات الدفاع عن أراضي بيلغورود الروسية

12:28 GMT 03.08.2023
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بدأت الأسلحة القتالية في دخول مفارز قوات الدفاع الإقليمي لمقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين. التدريب المشترك، والقضاء على الأهداف المحددة - كل شيء أشبه بمعركة حقيقية. والأشخاص الذين انضموا إلى هذه الوحدات بناءً على نداء قلوبهم يقولون "إنهم مستعدون للدفاع عن وطنهم".
وفي وقت سابق من يوليو/ تموز اماضي، أفاد محافظ مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الفوج الثاني للدفاع عن النفس الإقليمي يتم تشكيله في مقاطعة بيلغورود.

"لأكثر من ستة أشهر، تم إجراء عدد كبير من التدريبات. اشترينا زيًا رسميًا ومعدات ممتازة، وهي جاهزة الآن، المشكلة في الأسلحة. يمكنني القول أن المشكلة قد تم حلها جزئيًا... كما أن جزءا من قوات الدفاع، تلك الكتائب التي ستتواجد على طول الحدود، ستكون مسلحة".

ولم يفصح المحافظ عن التفاصيل، لكنه أوضح أنه تم تشكيل فوج ثانٍ للدفاع الذاتي عن الأراضي قوامه ثلاثة آلاف فرد.
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Anton Vergun
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تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Anton Vergun
/
الانتقال إلى بنك الصور
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Anton Vergun
/
الانتقال إلى بنك الصور
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Anton Vergun
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الانتقال إلى بنك الصور
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Anton Vergun
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تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Anton Vergun
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تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Anton Vergun
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تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Anton Vergun
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تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Anton Vergun
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تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Anton Vergun
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تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا
في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، تم تشكيل وحدات الدفاع الذاتي الإقليمية في المنطقة للاستجابة بسرعة للأوضاع الصعبة. يضم تكوين هذه الوحدات أكثر من ثلاثة آلاف شخص خضعوا لتدريب خاص. إنهم يعملون على أساس تطوعي دون أجر.
وفي نهاية شهر مايو/ أيار، اخترقت مجموعة قوات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية الحدود ودخلت أراضي منطقة غرايفورونسكي بمقاطعة بيلغورود. صدت قوات الجيش الروسي الهجوم وقتلت أكثر من 70 مسلحًا ودمرت أربع عربات مدرعة وخمس شاحنات من طراز "بيك أب". قُتل أحد سكان قرية كوزينكا، وأصيب 13 آخرون. فتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بموجب ست مواد منها الإرهاب.
واعتبارًا من 11 أبريل/ نيسان عام 2022، كان المستوى الأصفر لخطر الإرهاب ساري المفعول في جميع أنحاء منطقة بيلغورود. تتكرر بشكل خاص هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على المناطق الحدودية، وبالأخص شيبيكينو وغرايفورون.
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