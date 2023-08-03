https://sputnikarabic.ae/20230803/ترامب-يدفع-ببراءته-في-تهمة-التحريض-على-اقتحام-الـكابيتول-1079774383.html
ترامب يدفع ببراءته في تهمة التحريض على اقتحام الـ"كابيتول"
ترامب يدفع ببراءته في تهمة التحريض على اقتحام الـ"كابيتول"
دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، ببراءته في جميع التهم الأربع الموجهة إليه من قبل قاضٍ فيدرالي، وذلك في إطار محاكمته في أحداث اقتحام... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T20:46+0000
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وقال ترامب إنه "غير مذنب" في تهمة التحريض على اقتحام الـ"كابيتول" ومحاولة تغيير الانتخابات الرئاسية عام 2020، والتآمر على الدولة وعرقلة إجراءات حكومية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب، أنه مستعد للاعتقال بتهمة اقتحام مبنى الـ"كابيتول".وكتب ترامب: "أنا ذاهب إلى واشنطن ليتم اعتقالي لتحدي انتخابات مزورة ومسروقة، إنه لشرف عظيم أن يتم اعتقالي من أجل ذلك".وتضمنت التهم الموجهة إلى ترامب اتهامًا واحدًا بالتآمر للتحايل على الولايات المتحدة، وتهمة أخرى بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي، بالإضافة إلى تهمة التدخل ومحاولة التدخل في إجراء رسمي، وتهمة أخيرة تتعلق بالتآمر ضد الحقوق.يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق المنتمي إلى الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اقتحمت، في الـ 6 من يناير2021، مبنى الـ"كابيتول"، خلال جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20230803/بايدن-لن-أتابع-محاكمة-ترامب-اليوم-فيديو-1079771603.html
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ترامب يدفع ببراءته في تهمة التحريض على اقتحام الـ"كابيتول"
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دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، ببراءته في جميع التهم الأربع الموجهة إليه من قبل قاضٍ فيدرالي، وذلك في إطار محاكمته في أحداث اقتحام الـ"كابيتول"، في 6 كانون الثاني/ يناير2021.
وقال ترامب إنه "غير مذنب" في تهمة التحريض على اقتحام الـ"كابيتول" ومحاولة تغيير الانتخابات الرئاسية عام 2020، والتآمر على الدولة وعرقلة إجراءات حكومية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن، موكسيلا أوبادييايا، قاضي الصلح الذي مثل أمامه ترامب، اليوم، حدد موعد مثول الرئيس السابق أمامه، يوم 28 الشهر الجاري، في العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب، أنه مستعد للاعتقال
بتهمة اقتحام مبنى الـ"كابيتول".
وكتب ترامب: "أنا ذاهب إلى واشنطن ليتم اعتقالي لتحدي انتخابات مزورة ومسروقة، إنه لشرف عظيم أن يتم اعتقالي من أجل ذلك".
وتضمنت التهم الموجهة إلى ترامب اتهامًا واحدًا بالتآمر للتحايل على الولايات المتحدة، وتهمة أخرى بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي، بالإضافة إلى تهمة التدخل ومحاولة التدخل في إجراء رسمي، وتهمة أخيرة تتعلق بالتآمر ضد الحقوق.
يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق
المنتمي إلى الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اقتحمت، في الـ 6 من يناير2021، مبنى الـ"كابيتول"، خلال جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.