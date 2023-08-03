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https://sputnikarabic.ae/20230803/تركيا-و-روسيا-تبحثان-الوضع-بشأن-صفقة-الحبوب-1079770883.html
تركيا وروسيا تبحثان الوضع بشأن "صفقة الحبوب"
تركيا وروسيا تبحثان الوضع بشأن "صفقة الحبوب"
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ونائب وزير الخارجية التركي بوراك أكشابار، ناقشا الوضع بشأن "مبادرة... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T16:55+0000
2023-08-03T17:46+0000
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرت محادثات هاتفية وتبادل لوجهات النظر بشأن الوضع حول مبادرة البحر الأسود لتصدير الأغذية الأوكرانية بعد انتهائها على خلفية عدم تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة بشأن تطبيع توريد إمدادات المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الجزء المتعلق بروسيا من صفقة الحبوب لم يتم الإيفاء به بعد.وصرح بيسكوف، مجيبًا عن سؤال حول استعداد روسيا للعودة إلى المفاوضات بشأن صفقة الحبوب: "روسيا مستعدة للعودة فورًا إلى الصفقة نفسها، ليس فقط إلى المفاوضات، وإنما إلى الصفقة بعينها، إننا مستعدون على الفور للقيام بذلك، إنه فقط يجب إتمام الصفقة في الجزء الذي يهم روسيا، وكما تعلمون هذا لم يتم حتى الآن".وتوقفت صفقة الحبوب، في 18 يوليو/ تموز الماضي، وأخطرت روسيا كلًا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن "شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، فإن الدول الغربية لم تفي بوعودها".وأشار بوتين مرارًا إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة، المتمثل بتوريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية، لم يتحقق أبدًا.
https://sputnikarabic.ae/20230802/بوتين-يؤكد-لأردوغان-استعداده-لإعادة-صفقة-الحبوب-بعد-إيفاء-الغرب-بالتزاماته-تجاه-روسيا-1079708311.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم

تركيا وروسيا تبحثان الوضع بشأن "صفقة الحبوب"

16:55 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 17:46 GMT 03.08.2023)
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحصاد الحبوب في حقول "بوسيفنينسكايا" بحي تشيريبانوفسكي في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
حصاد الحبوب في حقول بوسيفنينسكايا بحي تشيريبانوفسكي في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
/
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صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ونائب وزير الخارجية التركي بوراك أكشابار، ناقشا الوضع بشأن "مبادرة البحر الأسود" بعد انتهائها.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرت محادثات هاتفية وتبادل لوجهات النظر بشأن الوضع حول مبادرة البحر الأسود لتصدير الأغذية الأوكرانية بعد انتهائها على خلفية عدم تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة بشأن تطبيع توريد إمدادات المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الجزء المتعلق بروسيا من صفقة الحبوب لم يتم الإيفاء به بعد.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
بوتين يؤكد لأردوغان استعداده لإعادة صفقة الحبوب بعد إيفاء الغرب بالتزاماته تجاه روسيا
أمس, 10:57 GMT
وصرح بيسكوف، مجيبًا عن سؤال حول استعداد روسيا للعودة إلى المفاوضات بشأن صفقة الحبوب: "روسيا مستعدة للعودة فورًا إلى الصفقة نفسها، ليس فقط إلى المفاوضات، وإنما إلى الصفقة بعينها، إننا مستعدون على الفور للقيام بذلك، إنه فقط يجب إتمام الصفقة في الجزء الذي يهم روسيا، وكما تعلمون هذا لم يتم حتى الآن".
وتوقفت صفقة الحبوب، في 18 يوليو/ تموز الماضي، وأخطرت روسيا كلًا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن "شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، فإن الدول الغربية لم تفي بوعودها".
وأشار بوتين مرارًا إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة، المتمثل بتوريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية، لم يتحقق أبدًا.
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