https://sputnikarabic.ae/20230803/جنود-أوكرانيون-يكشفون-تفاصيل-مرعبة-من-الجبهة-يطمسها-نظام-كييف-1079745922.html

جنود أوكرانيون يكشفون تفاصيل مرعبة من الجبهة "يطمسها" نظام كييف

جنود أوكرانيون يكشفون تفاصيل مرعبة من الجبهة "يطمسها" نظام كييف

كشف جنود أوكرانيون تفاصيل مرعبة تواجههم على جبهات القتال، مؤكدين أن نظام كييف لا ينشر سوى القليل جدا عما يحدث في الجبهة. 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T08:33+0000

2023-08-03T08:33+0000

2023-08-03T08:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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ويشتكى الجنود الأوكرانيون في مقابلة مع صحيفة من الحالة الصعبة التي تواجههم في الجبهة.وقال الجندي الجريح من القوات المسلحة الأوكرانية للصحيفة: "لن تنتهي هذه الحرب بسرعة. الحرب ستستمر على الأرجح لمدة عام أو عامين، والقليل جدًا مما يجري يتم نشره. الوضع سيء. هذه هي الحقيقة ".وأوضح الجنود للصحيفة أن اختراق الدفاعات الروسية يبدو أحيانًا مستحيلًا، ويمكن أن تكون كل خطوة هي الأخيرة.وقال مقاتل أوكراني: "أريد فقط أن ينتهي كل شئ. لقد اكتفيت".وقال جندي آخر لصحيفة "ديلي بيست" إن "أوكرانيا غير قادرة على هزيمة روسيا بدون إمدادات جديدة من المعدات الغربية. الوضع في الجبهة مروع والجميع قد سئموا القتال".وفي وقت سابق، نقلت شبكة غربية شكاوى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية حيال صمود الجيش الروسي، الذي يحتفظ بالدفاع في منطقة العملية الخاصة.وبحسب الشبكة، سأل جندي أوكراني: "لماذا تقاتل القوات الروسية بشدة؟"كتبت الشبكة، إن مقاومة القوات المسلحة الروسية لا تقل فحسب، بل تزداد أيضًا عدة مرات، ونتيجة لذلك، يقع الجيش الأوكراني في حالة من اليأس.وبحسب شبكة "سي إن إن" فإن الغرب وكييف، لم يتوقعا أن تكون التحصينات الروسية محصنة بشكل خطير.وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وأرتيوموفسك وخصوصًا زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسياأقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييفأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي

https://sputnikarabic.ae/20230803/الجيش-الروسي-يسيطر-على-مواقع-جديدة-في-كراسني-ليمان-1079743652.html

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