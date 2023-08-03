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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/جنود-أوكرانيون-يكشفون-تفاصيل-مرعبة-من-الجبهة-يطمسها-نظام-كييف-1079745922.html
جنود أوكرانيون يكشفون تفاصيل مرعبة من الجبهة "يطمسها" نظام كييف
جنود أوكرانيون يكشفون تفاصيل مرعبة من الجبهة "يطمسها" نظام كييف
كشف جنود أوكرانيون تفاصيل مرعبة تواجههم على جبهات القتال، مؤكدين أن نظام كييف لا ينشر سوى القليل جدا عما يحدث في الجبهة. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T08:33+0000
2023-08-03T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ويشتكى الجنود الأوكرانيون في مقابلة مع صحيفة من الحالة الصعبة التي تواجههم في الجبهة.وقال الجندي الجريح من القوات المسلحة الأوكرانية للصحيفة: "لن تنتهي هذه الحرب بسرعة. الحرب ستستمر على الأرجح لمدة عام أو عامين، والقليل جدًا مما يجري يتم نشره. الوضع سيء. هذه هي الحقيقة ".وأوضح الجنود للصحيفة أن اختراق الدفاعات الروسية يبدو أحيانًا مستحيلًا، ويمكن أن تكون كل خطوة هي الأخيرة.وقال مقاتل أوكراني: "أريد فقط أن ينتهي كل شئ. لقد اكتفيت".وقال جندي آخر لصحيفة "ديلي بيست" إن "أوكرانيا غير قادرة على هزيمة روسيا بدون إمدادات جديدة من المعدات الغربية. الوضع في الجبهة مروع والجميع قد سئموا القتال".وفي وقت سابق، نقلت شبكة غربية شكاوى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية حيال صمود الجيش الروسي، الذي يحتفظ بالدفاع في منطقة العملية الخاصة.وبحسب الشبكة، سأل جندي أوكراني: "لماذا تقاتل القوات الروسية بشدة؟"كتبت الشبكة، إن مقاومة القوات المسلحة الروسية لا تقل فحسب، بل تزداد أيضًا عدة مرات، ونتيجة لذلك، يقع الجيش الأوكراني في حالة من اليأس.وبحسب شبكة "سي إن إن" فإن الغرب وكييف، لم يتوقعا أن تكون التحصينات الروسية محصنة بشكل خطير.وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وأرتيوموفسك وخصوصًا زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسياأقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييفأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي
https://sputnikarabic.ae/20230803/الجيش-الروسي-يسيطر-على-مواقع-جديدة-في-كراسني-ليمان-1079743652.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جنود أوكرانيون يكشفون تفاصيل مرعبة من الجبهة "يطمسها" نظام كييف

08:33 GMT 03.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كشف جنود أوكرانيون تفاصيل مرعبة تواجههم على جبهات القتال، مؤكدين أن نظام كييف لا ينشر سوى القليل جدا عما يحدث في الجبهة.
ويشتكى الجنود الأوكرانيون في مقابلة مع صحيفة من الحالة الصعبة التي تواجههم في الجبهة.
وقال الجندي الجريح من القوات المسلحة الأوكرانية للصحيفة: "لن تنتهي هذه الحرب بسرعة. الحرب ستستمر على الأرجح لمدة عام أو عامين، والقليل جدًا مما يجري يتم نشره. الوضع سيء. هذه هي الحقيقة ".
وأوضح الجنود للصحيفة أن اختراق الدفاعات الروسية يبدو أحيانًا مستحيلًا، ويمكن أن تكون كل خطوة هي الأخيرة.
وقال مقاتل أوكراني: "أريد فقط أن ينتهي كل شئ. لقد اكتفيت".
وقال جندي آخر لصحيفة "ديلي بيست" إن "أوكرانيا غير قادرة على هزيمة روسيا بدون إمدادات جديدة من المعدات الغربية. الوضع في الجبهة مروع والجميع قد سئموا القتال".
وفي وقت سابق، نقلت شبكة غربية شكاوى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية حيال صمود الجيش الروسي، الذي يحتفظ بالدفاع في منطقة العملية الخاصة.
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسيطر على مواقع جديدة في كراسني ليمان
07:47 GMT
وبحسب الشبكة، سأل جندي أوكراني: "لماذا تقاتل القوات الروسية بشدة؟"
كتبت الشبكة، إن مقاومة القوات المسلحة الروسية لا تقل فحسب، بل تزداد أيضًا عدة مرات، ونتيجة لذلك، يقع الجيش الأوكراني في حالة من اليأس.
وبحسب شبكة "سي إن إن" فإن الغرب وكييف، لم يتوقعا أن تكون التحصينات الروسية محصنة بشكل خطير.
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وأرتيوموفسك وخصوصًا زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسيا
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