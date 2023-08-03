https://sputnikarabic.ae/20230803/خبير-يوضح-سبب-تراجع-السعودية-عن-افتتاح-السفارة-في-طهران-1079766158.html
خبير يوضح سبب تراجع السعودية عن افتتاح السفارة في طهران
خبير يوضح سبب تراجع السعودية عن افتتاح السفارة في طهران
نناقش في هذه الحلقة: تباطؤ "الهجوم المضاد" الأوكراني على محاور القتال، السعودية تؤجل فتح سفارتها في طهران وما علاقة حقل الدرة والمناورات التي تجريها في... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T14:55+0000
2023-08-03T14:55+0000
2023-08-03T14:55+0000
راديو
حصاد الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/03/1079763669_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_7c585475934147372ce805fd41eda119.png
خبير يوضح سبب تراجع السعودية عن افتتاح السفارة في طهران
خبير يوضح سبب تراجع السعودية عن افتتاح السفارة في طهران
أعلن السفير الإيراني لدى الرياض، علي رضا عنايتي، أن "السعودية أرجأت إعادة فتح سفارتها في طهران، وقالوا إنهم سيعيدون فتحها متى رأوا ذلك مناسبًا".حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي، سعد بن عبدالله الحامد، لبرنامج"حصاد الأسبوع":خبير: أوروبا في مأزق شديد وعلى أوكرانيا أن تواجه روسيا منفردةأشار يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية، إلى أن "هجوم قوات كييف المضاد تعثر بسبب الخسائر الفادحة التي تتكبدها في الأفراد والعتاد، وأن المواجهات ملتهبة على مختلف قطاعات الجبهة حاليا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية نفذت عدة محاولات هجومية فاشلة على اتجاه دونيتسك، خسرت فيها نحو 300 عسكري".حول هذا الموضوع تحدث لـ"سبوتنيك" الأكاديمي والخبير بالشأن الأمريكي، الدكتور محمد السيد أحمد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/03/1079763669_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_a10b4afe19f605cbfd898f756d9d34c9.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير يوضح سبب تراجع السعودية عن افتتاح السفارة في طهران
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: تباطؤ "الهجوم المضاد" الأوكراني على محاور القتال، السعودية تؤجل فتح سفارتها في طهران وما علاقة حقل الدرة والمناورات التي تجريها في الخليج؟، موسكو تنتقد التهديد باستخدام القوة ضد النيجر، قتلى وجرحى في تجدد اشتباكات "عين الحلوة" جنوبي لبنان، أهمية توسيع بريكس، القمة الروسية - الأفريقية.
أعلن السفير الإيراني لدى الرياض، علي رضا عنايتي، أن "السعودية أرجأت إعادة فتح سفارتها في طهران، وقالوا إنهم سيعيدون فتحها متى رأوا ذلك مناسبًا".
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي، سعد بن عبدالله الحامد، لبرنامج"حصاد الأسبوع":
قبل افتتاح السفارة يجب أن يكون هناك حل للملفات العالقة في سوريا واليمن ولبنان وحقل الدرة، ورأينا أن التصريحات الإيرانية فيها تصعيد داخل المنطقة وأيضا تعزيز القوات داخل الخليج والتهديد بإغلاق الممرات المائية ومضيق هرمز، ومن يرغب السلام لا يختلق المشاكل ولا يجري هذه المناورات التي تثير تكهنات أن الجانب الإيراني ليس لديه نية جدية بعدم التصعيد في المنطقة.
خبير: أوروبا في مأزق شديد وعلى أوكرانيا أن تواجه روسيا منفردة
أشار يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية، إلى أن "هجوم قوات كييف المضاد تعثر بسبب الخسائر الفادحة التي تتكبدها في الأفراد والعتاد، وأن المواجهات ملتهبة على مختلف قطاعات الجبهة حاليا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية نفذت عدة محاولات هجومية فاشلة على اتجاه دونيتسك، خسرت فيها نحو 300 عسكري".
حول هذا الموضوع تحدث لـ"سبوتنيك" الأكاديمي والخبير بالشأن الأمريكي، الدكتور محمد السيد أحمد:
تقود الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب ضد روسيا على الأرض الأوكرانية من أجل تعطيل المشروع الدولي الكبير بولادة خريطة دولية جديدة متعددة الأقطاب، فأصبحت هذه الحرب الآن تعني فشلا تاما لكل مخططات الولايات المتحدة والغرب، وأوروبا الآن في مأزق شديد وفي أضعف حالاتها، وعلى أوكرانيا أن تواجه روسيا منفردة، بينما بقيت روسيا والصين بكل قوة وما على الغرب وشركاته إلاّ العودة إلى روسيا ولكن بالشروط الروسية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...