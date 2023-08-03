https://sputnikarabic.ae/20230803/رئيس-الوزراء-الهندي-يعلن-أنه-سيحضر-قمة-بريكس-في-جنوب-أفريقيا-1079768876.html

رئيس الوزراء الهندي يعلن أنه سيحضر قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا

رئيس الوزراء الهندي يعلن أنه سيحضر قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا

أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الخميس، أنه سيشارك في قمة "بريكس" المرتقبة في جنوب أفريقيا المزمع عقدها، في 22-24 آب/أغسطس الجاري. 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T15:57+0000

2023-08-03T15:57+0000

2023-08-03T15:57+0000

العالم

مجموعة بريكس

أخبار الهند اليوم

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وكتب مودي عبر حسابه في "تويتر": "يسعدني التحدث مع الرئيس سيريل رامافوزا. استعرضنا التقدم المحرز في التعاون الثنائي فيما يتعلق بالاحتفال بالذكرى الثلاثين لعلاقاتنا الدبلوماسية، ونتطلع إلى المشاركة في قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، في وقت لاحق من هذا الشهر".وفي وقت سابق، قال مصدر في في الحكومة الهندية لوكالة "سبوتنيك"، إن "رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لن يشارك شخصيًا في قمة "بريكس" في جوهانسبرج، يومي 22- 24 أغسطس، وسيمثل نائب الرئيس أو وزير خارجية الهند البلاد".بدورها، لم تجب الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الهندية، أريندام باجي، خلال الإحاطة الأسبوعية على سؤال حول مشاركة مودي في قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا، وحثّت على انتظار الرسالة المقابلة من وزارة الخارجية.وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس جنوب أفريقيا إن قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا سيحضرون شخصيًا قمة "بريكس" التي ستعقد في جوهانسبرج، يومي 22- 24 أغسطس، بينما يمثل روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.وأعلنت مجموعة "بريكس"، في عام 2022، عزمها زيادة عدد الدول الأعضاء بهدف جعل المجموعة أكثر شمولًا، وأعربت 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230803/الهند-تنفي-معارضتها-لتوسع-مجموعة-بريكس-1079761537.html

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