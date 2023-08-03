عربي
https://sputnikarabic.ae/20230803/رئيس-الوزراء-الهندي-يعلن-أنه-سيحضر-قمة-بريكس-في-جنوب-أفريقيا-1079768876.html
رئيس الوزراء الهندي يعلن أنه سيحضر قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا
رئيس الوزراء الهندي يعلن أنه سيحضر قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا
أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الخميس، أنه سيشارك في قمة "بريكس" المرتقبة في جنوب أفريقيا المزمع عقدها، في 22-24 آب/أغسطس الجاري. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T15:57+0000
2023-08-03T15:57+0000
العالم
مجموعة بريكس
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067826512_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_4a098a2a1819623e745eb067a9d8a1f2.jpg
وكتب مودي عبر حسابه في "تويتر": "يسعدني التحدث مع الرئيس سيريل رامافوزا. استعرضنا التقدم المحرز في التعاون الثنائي فيما يتعلق بالاحتفال بالذكرى الثلاثين لعلاقاتنا الدبلوماسية، ونتطلع إلى المشاركة في قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، في وقت لاحق من هذا الشهر".وفي وقت سابق، قال مصدر في في الحكومة الهندية لوكالة "سبوتنيك"، إن "رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لن يشارك شخصيًا في قمة "بريكس" في جوهانسبرج، يومي 22- 24 أغسطس، وسيمثل نائب الرئيس أو وزير خارجية الهند البلاد".بدورها، لم تجب الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الهندية، أريندام باجي، خلال الإحاطة الأسبوعية على سؤال حول مشاركة مودي في قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا، وحثّت على انتظار الرسالة المقابلة من وزارة الخارجية.وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس جنوب أفريقيا إن قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا سيحضرون شخصيًا قمة "بريكس" التي ستعقد في جوهانسبرج، يومي 22- 24 أغسطس، بينما يمثل روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.وأعلنت مجموعة "بريكس"، في عام 2022، عزمها زيادة عدد الدول الأعضاء بهدف جعل المجموعة أكثر شمولًا، وأعربت 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230803/الهند-تنفي-معارضتها-لتوسع-مجموعة-بريكس-1079761537.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067826512_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_79d818ce70e05de27c8df79629f20a01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, مجموعة بريكس, أخبار الهند اليوم
العالم, مجموعة بريكس, أخبار الهند اليوم

رئيس الوزراء الهندي يعلن أنه سيحضر قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا

15:57 GMT 03.08.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الخميس، أنه سيشارك في قمة "بريكس" المرتقبة في جنوب أفريقيا المزمع عقدها، في 22-24 آب/أغسطس الجاري.
وكتب مودي عبر حسابه في "تويتر": "يسعدني التحدث مع الرئيس سيريل رامافوزا. استعرضنا التقدم المحرز في التعاون الثنائي فيما يتعلق بالاحتفال بالذكرى الثلاثين لعلاقاتنا الدبلوماسية، ونتطلع إلى المشاركة في قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، في وقت لاحق من هذا الشهر".
وفي وقت سابق، قال مصدر في في الحكومة الهندية لوكالة "سبوتنيك"، إن "رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لن يشارك شخصيًا في قمة "بريكس" في جوهانسبرج، يومي 22- 24 أغسطس، وسيمثل نائب الرئيس أو وزير خارجية الهند البلاد".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء قمة بريكس في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
الهند تنفي معارضتها لتوسع مجموعة "بريكس"
13:14 GMT
بدورها، لم تجب الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الهندية، أريندام باجي، خلال الإحاطة الأسبوعية على سؤال حول مشاركة مودي في قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا، وحثّت على انتظار الرسالة المقابلة من وزارة الخارجية.
وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس جنوب أفريقيا إن قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا سيحضرون شخصيًا قمة "بريكس" التي ستعقد في جوهانسبرج، يومي 22- 24 أغسطس، بينما يمثل روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
وأعلنت مجموعة "بريكس"، في عام 2022، عزمها زيادة عدد الدول الأعضاء بهدف جعل المجموعة أكثر شمولًا، وأعربت 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала