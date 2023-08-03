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الهند تنفي معارضتها لتوسع مجموعة "بريكس"
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/رتل-دبابات-أوكراني-يتحول-إلى-رماد-بعد-دخوله-منطقة-النار-الروسية-فيديو-1079757166.html
رتل دبابات أوكراني يتحول إلى رماد بعد دخوله "منطقة النار" الروسية... فيديو
رتل دبابات أوكراني يتحول إلى رماد بعد دخوله "منطقة النار" الروسية... فيديو
تداولت مواقع وممنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق فيها لحظة تدمير المدفعية الروسية رتلا من المدرعات الأوكرانية. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T12:12+0000
2023-08-03T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وبحسب المشاهد دمرت المدفعية الروسية رتلا من المدرعات الأوكرانية بعد رصده من قبل وحدات الاستطلاع الروسية، حيث تم استهداف الرتل الأوكراني بقذائف المدفعية وإحباط الهجوم الأوكراني وإفشاله منطقة رابوتينو على جبهة زابوروجيه.وقالت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن "القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه، هزمت العمليات النشطة للوحدات الروسية والضربات الجوية ونيران المدفعية العدو في مناطق عدة في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب بيان الدفاع، بلغت خسائر الجانب الأوكراني 45 جندياً أوكرانياً ودبابتين وسيارتين ومدرعات.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230803/الجيش-الروسي-يتقدم-على-محور-خاركوف-ويسيطر-على-مواقع-جديدة-1079756541.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

رتل دبابات أوكراني يتحول إلى رماد بعد دخوله "منطقة النار" الروسية... فيديو

12:12 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 12:45 GMT 03.08.2023)
© Photoدبابة أوكرانية مدمرة
دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Photo
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تداولت مواقع وممنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشاهد توثق فيها لحظة تدمير المدفعية الروسية رتلا من المدرعات الأوكرانية.
وبحسب المشاهد دمرت المدفعية الروسية رتلا من المدرعات الأوكرانية بعد رصده من قبل وحدات الاستطلاع الروسية، حيث تم استهداف الرتل الأوكراني بقذائف المدفعية وإحباط الهجوم الأوكراني وإفشاله منطقة رابوتينو على جبهة زابوروجيه.
وقالت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن "القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه، هزمت العمليات النشطة للوحدات الروسية والضربات الجوية ونيران المدفعية العدو في مناطق عدة في مقاطعة زابوروجيه".
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يتقدم على محور خاركوف ويسيطر على مواقع جديدة
12:05 GMT
وبحسب بيان الدفاع، بلغت خسائر الجانب الأوكراني 45 جندياً أوكرانياً ودبابتين وسيارتين ومدرعات.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT
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