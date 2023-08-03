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https://sputnikarabic.ae/20230803/روسيا-تكشف-عن-صفقة-حبوب-ضخمة-مع-مصر-1079761776.html
روسيا تكشف عن صفقة حبوب ضخمة مع مصر
روسيا تكشف عن صفقة حبوب ضخمة مع مصر
أعلن رئيس مجلس إدارة مصدري الحبوب الروسية، إدوارد زيرنين، لوكالة "سبوتنيك"، أن مصر قامت خلال المناقصة الأخيرة بشراء كميات كبيرة من القمح الروسي، الذي لا يزال... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T13:19+0000
2023-08-03T13:19+0000
اقتصاد
العالم العربي
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وتأتي المناقصة مع التسليم، في الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر/ أيلول، ومن 15 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول.وفقًا للمعلومات الواردة تم شراء 360 ألف طن من القمح، بما في ذلك 300 ألف طن من أصل روسي بسعر 250 دولارا للطن.وقال زيرنين: "أغلقت المناقصة في السوق، وخصم القمح الروسي يتقلص، إذ أظهرت نتائجها زيادة في الطلب العالمي على القمح الروسي"، معتبرًا أن "الأخبار الأخيرة من الهند ستعزز الطلب بشكل أكبر".وذكرت وسائل إعلام أجنبية أن الهند تدرس استيراد 9 ملايين طن من القمح من روسيا كجزء من صفقة بين الحكومتين لزيادة المخزونات المحلية وسط ارتفاع الأسعار.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الكرملين-روسيا-مستعدة-لاستئناف-صفقة-الحبوب-بـكاملها-1079708129.html
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اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

روسيا تكشف عن صفقة حبوب ضخمة مع مصر

13:19 GMT 03.08.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحصاد الحبوب في حقول "بوسيفنينسكايا" بحي تشيريبانوفسكي في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
حصاد الحبوب في حقول بوسيفنينسكايا بحي تشيريبانوفسكي في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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أعلن رئيس مجلس إدارة مصدري الحبوب الروسية، إدوارد زيرنين، لوكالة "سبوتنيك"، أن مصر قامت خلال المناقصة الأخيرة بشراء كميات كبيرة من القمح الروسي، الذي لا يزال الطلب عليه في السوق العالمية قائما ومن المرجح أن ينمو في الفترة المقبلة.
وتأتي المناقصة مع التسليم، في الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر/ أيلول، ومن 15 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول.
وفقًا للمعلومات الواردة تم شراء 360 ألف طن من القمح، بما في ذلك 300 ألف طن من أصل روسي بسعر 250 دولارا للطن.
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: روسيا مستعدة لاستئناف صفقة الحبوب بـ"كاملها"
أمس, 11:06 GMT
وقال زيرنين: "أغلقت المناقصة في السوق، وخصم القمح الروسي يتقلص، إذ أظهرت نتائجها زيادة في الطلب العالمي على القمح الروسي"، معتبرًا أن "الأخبار الأخيرة من الهند ستعزز الطلب بشكل أكبر".
وذكرت وسائل إعلام أجنبية أن الهند تدرس استيراد 9 ملايين طن من القمح من روسيا كجزء من صفقة بين الحكومتين لزيادة المخزونات المحلية وسط ارتفاع الأسعار.
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