https://sputnikarabic.ae/20230803/ستواصل-روسيا-التخفيضات-الطوعية-في-صادرات-النفط-1079765194.html
ستواصل روسيا التخفيضات الطوعية في صادرات النفط
ستواصل روسيا التخفيضات الطوعية في صادرات النفط
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، بأن روسيا ستواصل طواعية خفض صادرات النفط إلى الأسواق العالمية، في أيلول/ سبتمبر المقبل، ولكن الآن... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T14:49+0000
2023-08-03T14:49+0000
2023-08-03T14:49+0000
روسيا
العالم
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وقال نوفاك للصحفيين: "ستخفض روسيا طواعية صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس(آب)، بالإضافة إلى تخفيضات الإنتاج المعلنة سابقًا".وتابع: "وفي الوقت نفسه، ستقرر شركات النفط بنفسها ما إذا كانت ستخفض إنتاجها أو صادراتها من أجل ضمان ذلك".وأضاف نوفاك: "في إطار الجهود لتحقيق التوازن في السوق، ستواصل روسيا طوعيًا خفض الإمدادات لأسواق النفط في سبتمبر(أيلول)، لكن الآن بواقع 300 ألف برميل يوميًا، عبر خفض الصادرات بالكمية المحددة".وفي وقت سابق، أعلن ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.وقال نوفاك للصحفيين: "ستمدد روسيا الخفض الطوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا، حتى نهاية ديسمبر 2024، كإجراء احترازي بالاتفاق مع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +"، والتي أعلنت سابقا خفضا طوعيا في أبريل/ نيسان".وأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أنها سوف تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميًا، ليشمل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض.
https://sputnikarabic.ae/20230803/السعودية-تمدد-الخفض-الطوعي-لإنتاج-النفط-بمعدل-مليون-برميل-يوميا-لغاية-شهر-سبتمبر--1079762571.html
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روسيا, العالم
ستواصل روسيا التخفيضات الطوعية في صادرات النفط
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، بأن روسيا ستواصل طواعية خفض صادرات النفط إلى الأسواق العالمية، في أيلول/ سبتمبر المقبل، ولكن الآن بواقع 300 ألف برميل يوميًا.
وقال نوفاك للصحفيين: "ستخفض روسيا طواعية صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس(آب)، بالإضافة إلى تخفيضات الإنتاج المعلنة سابقًا".
وتابع: "وفي الوقت نفسه، ستقرر شركات النفط بنفسها ما إذا كانت ستخفض إنتاجها أو صادراتها من أجل ضمان ذلك".
وأضاف نوفاك: "في إطار الجهود لتحقيق التوازن في السوق، ستواصل روسيا طوعيًا خفض الإمدادات لأسواق النفط في سبتمبر(أيلول)، لكن الآن بواقع 300 ألف برميل يوميًا، عبر خفض الصادرات بالكمية المحددة".
وفي وقت سابق، أعلن ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقال نوفاك للصحفيين: "ستمدد روسيا الخفض الطوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا، حتى نهاية ديسمبر 2024، كإجراء احترازي بالاتفاق مع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +"، والتي أعلنت سابقا خفضا طوعيا في أبريل/ نيسان".
وأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أنها سوف تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميًا، ليشمل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض.