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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/سلطات-كالوغا-قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-ست-مسيرات-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار--عاجل-1079740090.html
سلطات كالوغا: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط ست مسيرات دون وقوع إصابات أو أضرار- عاجل
سلطات كالوغا: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط ست مسيرات دون وقوع إصابات أو أضرار- عاجل
سلطات كالوغا: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط ست مسيرات دون وقوع إصابات أو أضرار 03.08.2023, سبوتنيك عربي
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سلطات كالوغا: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط ست مسيرات دون وقوع إصابات أو أضرار- عاجل
05:50 GMT 03.08.2023
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سلطات كالوغا: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط ست مسيرات دون وقوع إصابات أو أضرار
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