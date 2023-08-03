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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/سلطات-كالوغا-قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-ست-مسيرات-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار--عاجل-1079740090.html
سلطات كالوغا: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط ست مسيرات دون وقوع إصابات أو أضرار- عاجل
سلطات كالوغا: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط ست مسيرات دون وقوع إصابات أو أضرار- عاجل
سلطات كالوغا: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط ست مسيرات دون وقوع إصابات أو أضرار 03.08.2023, سبوتنيك عربي
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سلطات كالوغا: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط ست مسيرات دون وقوع إصابات أو أضرار- عاجل

05:50 GMT 03.08.2023
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
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سلطات كالوغا: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط ست مسيرات دون وقوع إصابات أو أضرار
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