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الكرملين: توسيع "بريكس" يعزز مكانة المجموعة
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/سياسي-أمريكي-يكشف-عن-صدمة-كبيرة-لدى-الغرب-بسبب-ضربة-روسية-في-الصميم-1079748083.html
سياسي أمريكي يكشف عن "صدمة كبيرة" لدى الغرب بسبب ضربة روسية "في الصميم"
سياسي أمريكي يكشف عن "صدمة كبيرة" لدى الغرب بسبب ضربة روسية "في الصميم"
كتب دوغ باندو، المساعد السابق للرئيس الأمريكي رونالد ريغان، أن الحكومات الغربية أعربت عن صدمتها من الضربات الروسية على المنشآت العسكرية في أوديسا وصفقة الحبوب. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T09:24+0000
2023-08-03T09:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال في مقال لصحيفة: "بعد ذلك، بدأ بعض المسؤولين الغربيين في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عدوانية ضد روسيا، والتي هي محفوفة بالصراع... إنهم يشعلون حربًا مع روسيا ويفعلون ما يحلو لهم".وأشار إلي أنه إذا كانت أوكرانيا لا تمثل مصلحة حيوية من شأنها أن تبرر استخدام القوة العسكرية، فلا ينبغي للولايات المتحدة أن تتخذ خطوات قد تؤدي إلى نشوب حرب نووية.وأضاف في مقاله في صحيفة "American Conservative": "واجب واشنطن تجاه الناس هو الابتعاد عن صراع لا يؤثر عليهم".وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على جسر القرم ليلة 17 يوليو، الجيش الروسي شن ضربات انتقامية على مناطق إنتاج وتخزين القوارب المسيرة الأوكرانية.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: ضابط أمريكي يكشف خطة روسية لتدمير الجيش الأوكراني في أوديساشاهد أيضا: مشاهد لمعركة ضخمة... قوات "مجوقلة" روسية تدمر مدرعات أوكرانية على محور أرتيوموفسك
https://sputnikarabic.ae/20230803/جنود-أوكرانيون-يكشفون-تفاصيل-مرعبة-من-الجبهة-يطمسها-نظام-كييف-1079745922.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

سياسي أمريكي يكشف عن "صدمة كبيرة" لدى الغرب بسبب ضربة روسية "في الصميم"

09:24 GMT 03.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كتب دوغ باندو، المساعد السابق للرئيس الأمريكي رونالد ريغان، أن الحكومات الغربية أعربت عن صدمتها من الضربات الروسية على المنشآت العسكرية في أوديسا وصفقة الحبوب.
وقال في مقال لصحيفة: "بعد ذلك، بدأ بعض المسؤولين الغربيين في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عدوانية ضد روسيا، والتي هي محفوفة بالصراع... إنهم يشعلون حربًا مع روسيا ويفعلون ما يحلو لهم".
وأشار إلي أنه إذا كانت أوكرانيا لا تمثل مصلحة حيوية من شأنها أن تبرر استخدام القوة العسكرية، فلا ينبغي للولايات المتحدة أن تتخذ خطوات قد تؤدي إلى نشوب حرب نووية.
وأضاف في مقاله في صحيفة "American Conservative": "واجب واشنطن تجاه الناس هو الابتعاد عن صراع لا يؤثر عليهم".
وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على جسر القرم ليلة 17 يوليو، الجيش الروسي شن ضربات انتقامية على مناطق إنتاج وتخزين القوارب المسيرة الأوكرانية.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنود أوكرانيون يكشفون تفاصيل مرعبة من الجبهة "يطمسها" نظام كييف
08:33 GMT
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
أقرا أيضا: ضابط أمريكي يكشف خطة روسية لتدمير الجيش الأوكراني في أوديسا
شاهد أيضا: مشاهد لمعركة ضخمة... قوات "مجوقلة" روسية تدمر مدرعات أوكرانية على محور أرتيوموفسك
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMT
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