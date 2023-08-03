https://sputnikarabic.ae/20230803/سياسي-أمريكي-يكشف-عن-صدمة-كبيرة-لدى-الغرب-بسبب-ضربة-روسية-في-الصميم-1079748083.html

سياسي أمريكي يكشف عن "صدمة كبيرة" لدى الغرب بسبب ضربة روسية "في الصميم"

سياسي أمريكي يكشف عن "صدمة كبيرة" لدى الغرب بسبب ضربة روسية "في الصميم"

كتب دوغ باندو، المساعد السابق للرئيس الأمريكي رونالد ريغان، أن الحكومات الغربية أعربت عن صدمتها من الضربات الروسية على المنشآت العسكرية في أوديسا وصفقة الحبوب. 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T09:24+0000

2023-08-03T09:24+0000

2023-08-03T09:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال في مقال لصحيفة: "بعد ذلك، بدأ بعض المسؤولين الغربيين في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عدوانية ضد روسيا، والتي هي محفوفة بالصراع... إنهم يشعلون حربًا مع روسيا ويفعلون ما يحلو لهم".وأشار إلي أنه إذا كانت أوكرانيا لا تمثل مصلحة حيوية من شأنها أن تبرر استخدام القوة العسكرية، فلا ينبغي للولايات المتحدة أن تتخذ خطوات قد تؤدي إلى نشوب حرب نووية.وأضاف في مقاله في صحيفة "American Conservative": "واجب واشنطن تجاه الناس هو الابتعاد عن صراع لا يؤثر عليهم".وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على جسر القرم ليلة 17 يوليو، الجيش الروسي شن ضربات انتقامية على مناطق إنتاج وتخزين القوارب المسيرة الأوكرانية.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: ضابط أمريكي يكشف خطة روسية لتدمير الجيش الأوكراني في أوديساشاهد أيضا: مشاهد لمعركة ضخمة... قوات "مجوقلة" روسية تدمر مدرعات أوكرانية على محور أرتيوموفسك

https://sputnikarabic.ae/20230803/جنود-أوكرانيون-يكشفون-تفاصيل-مرعبة-من-الجبهة-يطمسها-نظام-كييف-1079745922.html

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