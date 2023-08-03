https://sputnikarabic.ae/20230803/سيدات-المغرب-يحققن-إنجازا-تاريخيا-فيديو---1079760291.html
سيدات المغرب يحققن إنجازا تاريخيا... فيديو
سيدات المغرب يحققن إنجازا تاريخيا... فيديو
تأهل المنتخب المغربي، اليوم الخميس، إلى دور الـ16 من النسخة التاسعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، المقامة حاليا في نيوزيلندا وأستراليا. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T12:53+0000
2023-08-03T12:53+0000
2023-08-03T12:53+0000
مجتمع
رياضة
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وتمكنت "لبؤات الأطلس"، من الفوز على نظيراتهن الكولومبيات في "ملعب نيب" في مدينة بيرت الأسترالية، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة، بنتيجة 1-0 لصالح "لبؤات الأطلس".وأفلحت اللاعبة الجرايدي في اقتناص ضربة جزاء للمنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، نفذتها غزلان الشباك بكيفية جعلت حارسة كولومبيا تصد الكرة، لكن اللاعبة أنيسة لحماري واكبت العملية لتسجل الهدف وتجعل المغربيات يبدأن الشوط الثاني متقدمات.يذكر أن المنتخب المغربي كان قد استهل المشاركة في نهائيات كأس العالم للسيدات بهزيمة ثقيلة أمام منتخب ألمانيا، بسداسية نظيفة، ثم استعاد التوازن عقب انتصاره على منتخب كوريا الجنوبية، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة المونديالية الثامنة، بهدف دون رد، بحسب موقع "hespress" المغربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
سيدات المغرب يحققن إنجازا تاريخيا... فيديو
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تأهل المنتخب المغربي، اليوم الخميس، إلى دور الـ16 من النسخة التاسعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، المقامة حاليا في نيوزيلندا وأستراليا.
وتمكنت "لبؤات الأطلس"، من الفوز على نظيراتهن الكولومبيات في "ملعب نيب" في مدينة بيرت الأسترالية، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة، بنتيجة 1-0 لصالح "لبؤات الأطلس".
وأفلحت اللاعبة الجرايدي في اقتناص ضربة جزاء للمنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، نفذتها غزلان الشباك بكيفية جعلت حارسة كولومبيا تصد الكرة، لكن اللاعبة أنيسة لحماري واكبت العملية لتسجل الهدف وتجعل المغربيات يبدأن الشوط الثاني متقدمات.
يذكر أن المنتخب المغربي كان قد استهل المشاركة في نهائيات كأس العالم للسيدات بهزيمة ثقيلة أمام منتخب ألمانيا، بسداسية نظيفة، ثم استعاد التوازن عقب انتصاره على منتخب كوريا الجنوبية، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة المونديالية الثامنة، بهدف دون رد، بحسب موقع "hespress" المغربي