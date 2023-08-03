عربي
الخارجية الروسية: تحويل سفارة مولدوفا في روسيا إلى فندق انتهاك للاتفاقيات الدبلوماسية
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230803/سيدات-المغرب-يحققن-إنجازا-تاريخيا-فيديو---1079760291.html
سيدات المغرب يحققن إنجازا تاريخيا... فيديو
سيدات المغرب يحققن إنجازا تاريخيا... فيديو
تأهل المنتخب المغربي، اليوم الخميس، إلى دور الـ16 من النسخة التاسعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، المقامة حاليا في نيوزيلندا وأستراليا. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T12:53+0000
2023-08-03T12:53+0000
مجتمع
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103311/93/1033119304_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_3a7ed3b34b9f3ab5d2e60801f0ccea30.jpg
وتمكنت "لبؤات الأطلس"، من الفوز على نظيراتهن الكولومبيات في "ملعب نيب" في مدينة بيرت الأسترالية، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة، بنتيجة 1-0 لصالح "لبؤات الأطلس".وأفلحت اللاعبة الجرايدي في اقتناص ضربة جزاء للمنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، نفذتها غزلان الشباك بكيفية جعلت حارسة كولومبيا تصد الكرة، لكن اللاعبة أنيسة لحماري واكبت العملية لتسجل الهدف وتجعل المغربيات يبدأن الشوط الثاني متقدمات.يذكر أن المنتخب المغربي كان قد استهل المشاركة في نهائيات كأس العالم للسيدات بهزيمة ثقيلة أمام منتخب ألمانيا، بسداسية نظيفة، ثم استعاد التوازن عقب انتصاره على منتخب كوريا الجنوبية، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة المونديالية الثامنة، بهدف دون رد، بحسب موقع "hespress" المغربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103311/93/1033119304_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_69e27499eda340cee9aa9b96415d37aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة
رياضة

سيدات المغرب يحققن إنجازا تاريخيا... فيديو

12:53 GMT 03.08.2023
© Sputnik . Kiril Klinnikov / الانتقال إلى بنك الصورمشجعون من المغرب في موسكو، كأس العالم 2018، روسيا
مشجعون من المغرب في موسكو، كأس العالم 2018، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Kiril Klinnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
تأهل المنتخب المغربي، اليوم الخميس، إلى دور الـ16 من النسخة التاسعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، المقامة حاليا في نيوزيلندا وأستراليا.
وتمكنت "لبؤات الأطلس"، من الفوز على نظيراتهن الكولومبيات في "ملعب نيب" في مدينة بيرت الأسترالية، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة، بنتيجة 1-0 لصالح "لبؤات الأطلس".
وأفلحت اللاعبة الجرايدي في اقتناص ضربة جزاء للمنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، نفذتها غزلان الشباك بكيفية جعلت حارسة كولومبيا تصد الكرة، لكن اللاعبة أنيسة لحماري واكبت العملية لتسجل الهدف وتجعل المغربيات يبدأن الشوط الثاني متقدمات.
يذكر أن المنتخب المغربي كان قد استهل المشاركة في نهائيات كأس العالم للسيدات بهزيمة ثقيلة أمام منتخب ألمانيا، بسداسية نظيفة، ثم استعاد التوازن عقب انتصاره على منتخب كوريا الجنوبية، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة المونديالية الثامنة، بهدف دون رد، بحسب موقع "hespress" المغربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала