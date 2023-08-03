https://sputnikarabic.ae/20230803/شتيل--1-نظام-دفاع-جوي-روسي-لحماية-السفن-الحربية-في-عرض-البحر-1079748309.html

"شتيل – 1"... نظام دفاع جوي روسي لحماية السفن الحربية في عرض البحر

"شتيل – 1"... نظام دفاع جوي روسي لحماية السفن الحربية في عرض البحر

تمتلك الكثير من الوحدات البحرية الروسية قدرات تسليحية لا مثيل لها في العالم سواء كانت دفاعية أو هجومية، مما يسمح لها بتنفيذ مهامها القتالية منفردة أو ضمن... 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T09:40+0000

2023-08-03T09:40+0000

2023-08-03T09:40+0000

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فبينما تقوم الأسلحة الهجومية بتعقب السفن والغواصات المعادية وتدميرها، فإن الأسلحة الدفاعية مثل أنظمة الدفاع الجوي "شتيل - 1" تتولى تأمين الأجواء ضد أي هجوم جوي معاد، يمكن أن يستهدفها.ويصنف نظام الدفاع الجوي "شتيل - 1" ضمن أنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى المخصصة للسفن الحربية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن لنظام الدفاع الجوي "شتيل - 1" توفير حماية كاملة للسفينة التي تحمله، إضافة إلى قدرته على تأمين تشكيلات بحرية ضد:ما هي المواصفات الفنية لنظام الدفاع الجوي البحري "شتيل - 1"؟يضمن نظامين للإطلاق أحدهما يستخدم منصات إطلاق تقليدية والآخر يستخدم منصات إطلاق عمودية.النوع الأول (منصات الإطلاق التقليدية):النوع الثاني (منصات الإطلاق العمودية):ولفت الموقع إلى أن نظام الدفاع الجوي "شتيل - 1" يستخدم صواريخ من مرحلة واحدة تعمل بالوقود الصلب مزودة بنظام ملاحة متطورة ونظام توجيه دقيق يستخدم موجات الراديو لتصحيح مسار الصاروخ بعد الإطلاق.

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار