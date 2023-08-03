عربي
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/صحف-أمريكية-تكشف-عن-نكسة-أوكرانية-كبيرة-بعد-مناورة-فاشة-1079766539.html
صحف أمريكية تكشف عن "نكسة" أوكرانية كبيرة بعد مناورة فاشة
صحف أمريكية تكشف عن "نكسة" أوكرانية كبيرة بعد مناورة فاشة
كتبت صحيفة أمريكية بأن القوات الأوكرانية بدأت في استخدام الدبابات والمدرعات السوفيتية القديمة بعد الخسائر الفادحة في معدات الـ"ناتو". 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T15:10+0000
2023-08-03T15:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وكتب المراسل الحربي ديفيد أكس، مقالا في الصحيفة: "منذ بداية الهجوم المضاد في الاتجاه الجنوبي، أدت نيران المدفعية الروسية والألغام إلى شل هجوم القوات الأوكرانية ما أدى لترك مواقعهم والتراجع".وأضاف: "أجبر الفشل في هذا القطاع من الجبهة القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام المعدات السوفيتية القديمة بدلًا من أسلحة الناتو الباهظة الثمن".وتابع أكس: "بسبب الخسائر الفادحة ... بدأ الأوكرانيون في نقل الألوية الأقل تجهيزًا بالدبابات السوفيتية "تي-72" ومركبات المشاة القتالية إلى الخطوط الأمامية".وأشار في مقاله لصحيفة "فوربس" إلى أن "قادة القوات المسلحة الأوكرانية قامت بخطأ كبير وذلك بإرسال مركبات قتالية عفا عليها الزمن لاقتحام التحصينات الروسية".وقال: "إذا اصطدمت دبابة سوفيتية بلغم، فلن يكون للطاقم أي فرصة عمليا للنجاة".بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضادأقرا أيضا: مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230803/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-مدينة-استراتيجية-تخسرها-أوكرانيا-بعد-فشل-هجومها-المضاد-1079763840.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحف أمريكية تكشف عن "نكسة" أوكرانية كبيرة بعد مناورة فاشة

15:10 GMT 03.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبرTelegramNabd
كتبت صحيفة أمريكية بأن القوات الأوكرانية بدأت في استخدام الدبابات والمدرعات السوفيتية القديمة بعد الخسائر الفادحة في معدات الـ"ناتو".
وكتب المراسل الحربي ديفيد أكس، مقالا في الصحيفة: "منذ بداية الهجوم المضاد في الاتجاه الجنوبي، أدت نيران المدفعية الروسية والألغام إلى شل هجوم القوات الأوكرانية ما أدى لترك مواقعهم والتراجع".
وأضاف: "أجبر الفشل في هذا القطاع من الجبهة القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام المعدات السوفيتية القديمة بدلًا من أسلحة الناتو الباهظة الثمن".
وتابع أكس: "بسبب الخسائر الفادحة ... بدأ الأوكرانيون في نقل الألوية الأقل تجهيزًا بالدبابات السوفيتية "تي-72" ومركبات المشاة القتالية إلى الخطوط الأمامية".
وأشار في مقاله لصحيفة "فوربس" إلى أن "قادة القوات المسلحة الأوكرانية قامت بخطأ كبير وذلك بإرسال مركبات قتالية عفا عليها الزمن لاقتحام التحصينات الروسية".
وقال: "إذا اصطدمت دبابة سوفيتية بلغم، فلن يكون للطاقم أي فرصة عمليا للنجاة".
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يكشف عن مدينة استراتيجية تخسرها أوكرانيا بعد فشل "هجومها المضاد"
13:53 GMT
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمة
أقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضاد
أقرا أيضا: مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала