https://sputnikarabic.ae/20230803/صحف-أمريكية-تكشف-عن-نكسة-أوكرانية-كبيرة-بعد-مناورة-فاشة-1079766539.html
صحف أمريكية تكشف عن "نكسة" أوكرانية كبيرة بعد مناورة فاشة
صحف أمريكية تكشف عن "نكسة" أوكرانية كبيرة بعد مناورة فاشة
كتبت صحيفة أمريكية بأن القوات الأوكرانية بدأت في استخدام الدبابات والمدرعات السوفيتية القديمة بعد الخسائر الفادحة في معدات الـ"ناتو". 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T15:10+0000
2023-08-03T15:10+0000
2023-08-03T15:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وكتب المراسل الحربي ديفيد أكس، مقالا في الصحيفة: "منذ بداية الهجوم المضاد في الاتجاه الجنوبي، أدت نيران المدفعية الروسية والألغام إلى شل هجوم القوات الأوكرانية ما أدى لترك مواقعهم والتراجع".وأضاف: "أجبر الفشل في هذا القطاع من الجبهة القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام المعدات السوفيتية القديمة بدلًا من أسلحة الناتو الباهظة الثمن".وتابع أكس: "بسبب الخسائر الفادحة ... بدأ الأوكرانيون في نقل الألوية الأقل تجهيزًا بالدبابات السوفيتية "تي-72" ومركبات المشاة القتالية إلى الخطوط الأمامية".وأشار في مقاله لصحيفة "فوربس" إلى أن "قادة القوات المسلحة الأوكرانية قامت بخطأ كبير وذلك بإرسال مركبات قتالية عفا عليها الزمن لاقتحام التحصينات الروسية".وقال: "إذا اصطدمت دبابة سوفيتية بلغم، فلن يكون للطاقم أي فرصة عمليا للنجاة".بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضادأقرا أيضا: مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230803/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-مدينة-استراتيجية-تخسرها-أوكرانيا-بعد-فشل-هجومها-المضاد-1079763840.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
صحف أمريكية تكشف عن "نكسة" أوكرانية كبيرة بعد مناورة فاشة
تابعنا عبر
كتبت صحيفة أمريكية بأن القوات الأوكرانية بدأت في استخدام الدبابات والمدرعات السوفيتية القديمة بعد الخسائر الفادحة في معدات الـ"ناتو".
وكتب المراسل الحربي ديفيد أكس، مقالا في الصحيفة: "منذ بداية الهجوم المضاد في الاتجاه الجنوبي، أدت نيران المدفعية الروسية والألغام إلى شل هجوم القوات الأوكرانية ما أدى لترك مواقعهم والتراجع".
وأضاف: "أجبر الفشل في هذا القطاع من الجبهة القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام المعدات السوفيتية القديمة بدلًا من أسلحة الناتو الباهظة الثمن".
وتابع أكس: "بسبب الخسائر الفادحة ... بدأ الأوكرانيون في نقل الألوية الأقل تجهيزًا بالدبابات السوفيتية "تي-72" ومركبات المشاة القتالية إلى الخطوط الأمامية".
وأشار في مقاله لصحيفة "فوربس"
إلى أن "قادة القوات المسلحة الأوكرانية قامت بخطأ كبير وذلك بإرسال مركبات قتالية عفا عليها الزمن لاقتحام التحصينات الروسية".
وقال: "إذا اصطدمت دبابة سوفيتية بلغم، فلن يكون للطاقم أي فرصة عمليا للنجاة".
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.