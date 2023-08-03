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الكرملين: توسيع "بريكس" يعزز مكانة المجموعة
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/صحيفة-تكشف-عن-كابوس-عسكري-يعاني-منه-الجيش-الأوكراني-1079749591.html
صحيفة تكشف عن "كابوس عسكري" يعاني منه الجيش الأوكراني
صحيفة تكشف عن "كابوس عسكري" يعاني منه الجيش الأوكراني
كتب الخبير في شؤون الأمن القومي، توم نيكولس عن أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية أصبح كابوسًا عسكريًا وليس لديهم أي مزايا على الجيش الروسي. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T09:53+0000
2023-08-03T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال في مقاله: "مهاجمة جيش محصن ومخضرم، كما يفعل الأوكرانيون الآن، هو كابوس عسكري. العدو يعلم أنك قادم، وقد استعد للهجمات، وهدفهم هو التنازل عن أقل قدر ممكن من الأراضي، وإجبارك على أن تدفع بالدم لكل شبر".وأشار في مقاله المنشور في صحيفة " The Atlantic" إلى أن كييف لم تقم بتحسين معداتها بالسرعة الكافية وهي أقل عددًا بكثير من المعدات الروسية.وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك، وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسياأقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييفأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي
https://sputnikarabic.ae/20230803/الكشف-عن-أسباب-تراجع-الهجوم-الأوكراني-المضاد-على-محاور-القتال-1079739839.html
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روسيا

صحيفة تكشف عن "كابوس عسكري" يعاني منه الجيش الأوكراني

09:53 GMT 03.08.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
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كتب الخبير في شؤون الأمن القومي، توم نيكولس عن أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية أصبح كابوسًا عسكريًا وليس لديهم أي مزايا على الجيش الروسي.
وقال في مقاله: "مهاجمة جيش محصن ومخضرم، كما يفعل الأوكرانيون الآن، هو كابوس عسكري. العدو يعلم أنك قادم، وقد استعد للهجمات، وهدفهم هو التنازل عن أقل قدر ممكن من الأراضي، وإجبارك على أن تدفع بالدم لكل شبر".
وأشار في مقاله المنشور في صحيفة " The Atlantic" إلى أن كييف لم تقم بتحسين معداتها بالسرعة الكافية وهي أقل عددًا بكثير من المعدات الروسية.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكشف عن أسباب تراجع الهجوم الأوكراني المضاد على محاور القتال
05:08 GMT
وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك، وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسيا
أقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييف
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMT
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