https://sputnikarabic.ae/20230803/صحيفة-تكشف-عن-كابوس-عسكري-يعاني-منه-الجيش-الأوكراني-1079749591.html

صحيفة تكشف عن "كابوس عسكري" يعاني منه الجيش الأوكراني

صحيفة تكشف عن "كابوس عسكري" يعاني منه الجيش الأوكراني

كتب الخبير في شؤون الأمن القومي، توم نيكولس عن أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية أصبح كابوسًا عسكريًا وليس لديهم أي مزايا على الجيش الروسي. 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T09:53+0000

2023-08-03T09:53+0000

2023-08-03T09:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال في مقاله: "مهاجمة جيش محصن ومخضرم، كما يفعل الأوكرانيون الآن، هو كابوس عسكري. العدو يعلم أنك قادم، وقد استعد للهجمات، وهدفهم هو التنازل عن أقل قدر ممكن من الأراضي، وإجبارك على أن تدفع بالدم لكل شبر".وأشار في مقاله المنشور في صحيفة " The Atlantic" إلى أن كييف لم تقم بتحسين معداتها بالسرعة الكافية وهي أقل عددًا بكثير من المعدات الروسية.وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك، وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسياأقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييفأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي

https://sputnikarabic.ae/20230803/الكشف-عن-أسباب-تراجع-الهجوم-الأوكراني-المضاد-على-محاور-القتال-1079739839.html

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