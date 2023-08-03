https://sputnikarabic.ae/20230803/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-مدينة-استراتيجية-تخسرها-أوكرانيا-بعد-فشل-هجومها-المضاد-1079763840.html

ضابط أمريكي يكشف عن مدينة استراتيجية تخسرها أوكرانيا بعد فشل "هجومها المضاد"

ضابط أمريكي يكشف عن مدينة استراتيجية تخسرها أوكرانيا بعد فشل "هجومها المضاد"

صرّح العقيد لورانس ويلكرسون، مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، بأن أوكرانيا قد تخسر أوديسا بعد فشل هجوم القوات المسلحة الأوكرانية المضاد. 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T13:53+0000

2023-08-03T13:53+0000

2023-08-03T13:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال لورانس ويلكرسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "الآن قد تواجه أوكرانيا حقيقة أن روسيا ستشن هجومها وستصل إلى أوديسا... ثم سيفقدون المنفذ الأخير".وفقًا لويلكرسون، أدت محاولة كييف لشن "هجوم مضاد" إلى عواقب وخيمة على القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف: "القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة بين الأفراد، الأمر الذي جعلهم يقتربون من الهزيمة في مسرح العمليات".وأشار ويلكرسون إلى أن نظام كييف منذ البداية لم يكن لديه فرصة للنجاح ضد روسيا، حتى مع المساعدة الشاملة من الـ"ناتو".وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك، وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسياأقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييفأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي

https://sputnikarabic.ae/20230803/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-هزيمة-استراتيجية-لنظام-كييف-بضربة-روسية-1079761949.html

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