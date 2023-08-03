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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-مدينة-استراتيجية-تخسرها-أوكرانيا-بعد-فشل-هجومها-المضاد-1079763840.html
ضابط أمريكي يكشف عن مدينة استراتيجية تخسرها أوكرانيا بعد فشل "هجومها المضاد"
ضابط أمريكي يكشف عن مدينة استراتيجية تخسرها أوكرانيا بعد فشل "هجومها المضاد"
صرّح العقيد لورانس ويلكرسون، مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، بأن أوكرانيا قد تخسر أوديسا بعد فشل هجوم القوات المسلحة الأوكرانية المضاد. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T13:53+0000
2023-08-03T13:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال لورانس ويلكرسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "الآن قد تواجه أوكرانيا حقيقة أن روسيا ستشن هجومها وستصل إلى أوديسا... ثم سيفقدون المنفذ الأخير".وفقًا لويلكرسون، أدت محاولة كييف لشن "هجوم مضاد" إلى عواقب وخيمة على القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف: "القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة بين الأفراد، الأمر الذي جعلهم يقتربون من الهزيمة في مسرح العمليات".وأشار ويلكرسون إلى أن نظام كييف منذ البداية لم يكن لديه فرصة للنجاح ضد روسيا، حتى مع المساعدة الشاملة من الـ"ناتو".وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك، وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسياأقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييفأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي
https://sputnikarabic.ae/20230803/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-هزيمة-استراتيجية-لنظام-كييف-بضربة-روسية-1079761949.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي يكشف عن مدينة استراتيجية تخسرها أوكرانيا بعد فشل "هجومها المضاد"

13:53 GMT 03.08.2023
© Photo / Минобороны Россииدبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Photo / Минобороны России
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صرّح العقيد لورانس ويلكرسون، مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، بأن أوكرانيا قد تخسر أوديسا بعد فشل هجوم القوات المسلحة الأوكرانية المضاد.
وقال لورانس ويلكرسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "الآن قد تواجه أوكرانيا حقيقة أن روسيا ستشن هجومها وستصل إلى أوديسا... ثم سيفقدون المنفذ الأخير".
وفقًا لويلكرسون، أدت محاولة كييف لشن "هجوم مضاد" إلى عواقب وخيمة على القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف: "القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة بين الأفراد، الأمر الذي جعلهم يقتربون من الهزيمة في مسرح العمليات".
وأشار ويلكرسون إلى أن نظام كييف منذ البداية لم يكن لديه فرصة للنجاح ضد روسيا، حتى مع المساعدة الشاملة من الـ"ناتو".
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن هزيمة استراتيجية لنظام كييف بضربة روسية
13:17 GMT
وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك، وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسيا
أقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييف
أقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي
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