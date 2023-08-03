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الهند تنفي معارضتها لتوسع مجموعة "بريكس"
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-هزيمة-استراتيجية-لنظام-كييف-بضربة-روسية-1079761949.html
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن هزيمة استراتيجية لنظام كييف بضربة روسية
ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن هزيمة استراتيجية لنظام كييف بضربة روسية
صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن روسيا قد تلحق بالجيش الأوكراني قريبًا هزيمة استراتيجية . 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T13:17+0000
2023-08-03T13:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سكوت ريتر في مقابلة على قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "أوكرانيا تخسر في كل الاتجاهات والقوات المسلحة الأوكرانية استنزفت احتياطياتها وهي على وشك الانهيار التام".وفقًا له، فإن روسيا في طريقها بالفعل لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية للعملية الخاصة في المستقبل القريب - إلحاق هزيمة استراتيجية بالقوات الأوكرانية.وأضاف: "وهكذا لم تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد من اختراق خط الدفاع الروسي، ولم تؤثر الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة على الوضع على خط المواجهة، لأنها كانت غير فعالة".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وأرتيوموفسك وخصوصًا زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسياأقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييفأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي
https://sputnikarabic.ae/20230803/رتل-دبابات-أوكراني-يتحول-إلى-رماد-بعد-دخوله-منطقة-النار-الروسية-فيديو-1079757166.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن هزيمة استراتيجية لنظام كييف بضربة روسية

13:17 GMT 03.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن روسيا قد تلحق بالجيش الأوكراني قريبًا هزيمة استراتيجية .
وقال سكوت ريتر في مقابلة على قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "أوكرانيا تخسر في كل الاتجاهات والقوات المسلحة الأوكرانية استنزفت احتياطياتها وهي على وشك الانهيار التام".
وفقًا له، فإن روسيا في طريقها بالفعل لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية للعملية الخاصة في المستقبل القريب - إلحاق هزيمة استراتيجية بالقوات الأوكرانية.
وأضاف: "وهكذا لم تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد من اختراق خط الدفاع الروسي، ولم تؤثر الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة على الوضع على خط المواجهة، لأنها كانت غير فعالة".
دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رتل دبابات أوكراني يتحول إلى رماد بعد دخوله "منطقة النار" الروسية... فيديو
12:12 GMT
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وأرتيوموفسك وخصوصًا زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسيا
أقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييف
أقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي
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