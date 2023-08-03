https://sputnikarabic.ae/20230803/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-هزيمة-استراتيجية-لنظام-كييف-بضربة-روسية-1079761949.html

ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن هزيمة استراتيجية لنظام كييف بضربة روسية

ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن هزيمة استراتيجية لنظام كييف بضربة روسية

صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن روسيا قد تلحق بالجيش الأوكراني قريبًا هزيمة استراتيجية . 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T13:17+0000

2023-08-03T13:17+0000

2023-08-03T13:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال سكوت ريتر في مقابلة على قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "أوكرانيا تخسر في كل الاتجاهات والقوات المسلحة الأوكرانية استنزفت احتياطياتها وهي على وشك الانهيار التام".وفقًا له، فإن روسيا في طريقها بالفعل لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية للعملية الخاصة في المستقبل القريب - إلحاق هزيمة استراتيجية بالقوات الأوكرانية.وأضاف: "وهكذا لم تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد من اختراق خط الدفاع الروسي، ولم تؤثر الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة على الوضع على خط المواجهة، لأنها كانت غير فعالة".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وأرتيوموفسك وخصوصًا زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسياأقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييفأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي

https://sputnikarabic.ae/20230803/رتل-دبابات-أوكراني-يتحول-إلى-رماد-بعد-دخوله-منطقة-النار-الروسية-فيديو-1079757166.html

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