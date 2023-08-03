https://sputnikarabic.ae/20230803/عبد-اللهيان-المحادثات-بشأن-خط-الغاز-الإيراني-الباكستاني-كانت-بناءة-1079765335.html
عبد اللهيان: المحادثات بشأن خط الغاز الإيراني الباكستاني كانت بناءة
عبد اللهيان: المحادثات بشأن خط الغاز الإيراني الباكستاني كانت بناءة
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن إيران مصممة على إخراج الحدود مع باكستان من الحالة الأمنية البحتة إلى الحالة التجارية... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T16:42+0000
2023-08-03T16:42+0000
2023-08-03T16:42+0000
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وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الخميس، بأن "تصريحات عبد اللهيان جاءت في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، خلال زيارته إلى العاصمة إسلام آباد".وقال الوزير الإيراني في المؤتمر: "إننا مصممون على إخراج الحدود مع باكستان من الحالة الأمنية البحتة إلى الحالة التجارية ومضاعفة التبادل التجاري".وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن "مساعد الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الإيرانية قد أجرى مع وفد اقتصادي كبير من الوزارات المختلفة، محادثات مهمة ومثمرة مع نظرائه الباكستانيين، ووقعا عددا من مذكرات التفاهم بين الجانبين".ولفت عبد اللهيان إلى خط أنبوب الغاز الإيراني - الباكستاني، قائلا:وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه ناقش مع نظيره الباكستاني المشاكل المالية والمصرفية في محاولة جادة لوضع حلول لها في إطار القانون الدولي، معلنا استعداد إيران لإقامة منطقة اقتصادية حرة في منطقة ريمدان الحدودية بين البلدين، فضلا عن السوق الحدودية التي افتتحت، في وقت سابق، من قبل الرئيسين الإيراني والباكستاني.
https://sputnikarabic.ae/20230623/قائد-الجيش-الباكستاني-يعتزم-زيارة-إيران-1078430129.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, باكستان, أخبار أوكرانيا
إيران, أخبار إيران, الأخبار, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, باكستان, أخبار أوكرانيا
عبد اللهيان: المحادثات بشأن خط الغاز الإيراني الباكستاني كانت بناءة
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن إيران مصممة على إخراج الحدود مع باكستان من الحالة الأمنية البحتة إلى الحالة التجارية ومضاعفة التبادل التجاري.
وأفادت وكالة
"إرنا"، اليوم الخميس، بأن "تصريحات عبد اللهيان جاءت في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، خلال زيارته إلى العاصمة إسلام آباد".
وقال الوزير الإيراني في المؤتمر: "إننا مصممون على إخراج الحدود مع باكستان من الحالة الأمنية البحتة إلى الحالة التجارية ومضاعفة التبادل التجاري".
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن "مساعد الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الإيرانية قد أجرى مع وفد اقتصادي كبير من الوزارات المختلفة، محادثات مهمة ومثمرة مع نظرائه الباكستانيين، ووقعا عددا من مذكرات التفاهم بين الجانبين".
ولفت عبد اللهيان
إلى خط أنبوب الغاز الإيراني - الباكستاني، قائلا:
لقد كانت لنا محادثات بناءة مع باكستان بهذا الشأن وإننا على استعداد للمباشرة بمد الأنبوب في أسرع وقت بما يخدم مصالح الشعبين.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه ناقش مع نظيره الباكستاني المشاكل المالية والمصرفية في محاولة جادة لوضع حلول لها في إطار القانون الدولي، معلنا استعداد إيران لإقامة منطقة اقتصادية حرة
في منطقة ريمدان الحدودية بين البلدين، فضلا عن السوق الحدودية التي افتتحت، في وقت سابق، من قبل الرئيسين الإيراني والباكستاني.