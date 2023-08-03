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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/عبد-اللهيان-المحادثات-بشأن-خط-الغاز-الإيراني-الباكستاني-كانت-بناءة-1079765335.html
عبد اللهيان: المحادثات بشأن خط الغاز الإيراني الباكستاني كانت بناءة
عبد اللهيان: المحادثات بشأن خط الغاز الإيراني الباكستاني كانت بناءة
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن إيران مصممة على إخراج الحدود مع باكستان من الحالة الأمنية البحتة إلى الحالة التجارية... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T16:42+0000
2023-08-03T16:42+0000
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وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الخميس، بأن "تصريحات عبد اللهيان جاءت في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، خلال زيارته إلى العاصمة إسلام آباد".وقال الوزير الإيراني في المؤتمر: "إننا مصممون على إخراج الحدود مع باكستان من الحالة الأمنية البحتة إلى الحالة التجارية ومضاعفة التبادل التجاري".وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن "مساعد الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الإيرانية قد أجرى مع وفد اقتصادي كبير من الوزارات المختلفة، محادثات مهمة ومثمرة مع نظرائه الباكستانيين، ووقعا عددا من مذكرات التفاهم بين الجانبين".ولفت عبد اللهيان إلى خط أنبوب الغاز الإيراني - الباكستاني، قائلا:وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه ناقش مع نظيره الباكستاني المشاكل المالية والمصرفية في محاولة جادة لوضع حلول لها في إطار القانون الدولي، معلنا استعداد إيران لإقامة منطقة اقتصادية حرة في منطقة ريمدان الحدودية بين البلدين، فضلا عن السوق الحدودية التي افتتحت، في وقت سابق، من قبل الرئيسين الإيراني والباكستاني.
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, باكستان, أخبار أوكرانيا
إيران, أخبار إيران, الأخبار, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, باكستان, أخبار أوكرانيا

عبد اللهيان: المحادثات بشأن خط الغاز الإيراني الباكستاني كانت بناءة

16:42 GMT 03.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
 وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن إيران مصممة على إخراج الحدود مع باكستان من الحالة الأمنية البحتة إلى الحالة التجارية ومضاعفة التبادل التجاري.
وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الخميس، بأن "تصريحات عبد اللهيان جاءت في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، خلال زيارته إلى العاصمة إسلام آباد".
وقال الوزير الإيراني في المؤتمر: "إننا مصممون على إخراج الحدود مع باكستان من الحالة الأمنية البحتة إلى الحالة التجارية ومضاعفة التبادل التجاري".
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وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن "مساعد الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الإيرانية قد أجرى مع وفد اقتصادي كبير من الوزارات المختلفة، محادثات مهمة ومثمرة مع نظرائه الباكستانيين، ووقعا عددا من مذكرات التفاهم بين الجانبين".
ولفت عبد اللهيان إلى خط أنبوب الغاز الإيراني - الباكستاني، قائلا:
لقد كانت لنا محادثات بناءة مع باكستان بهذا الشأن وإننا على استعداد للمباشرة بمد الأنبوب في أسرع وقت بما يخدم مصالح الشعبين.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه ناقش مع نظيره الباكستاني المشاكل المالية والمصرفية في محاولة جادة لوضع حلول لها في إطار القانون الدولي، معلنا استعداد إيران لإقامة منطقة اقتصادية حرة في منطقة ريمدان الحدودية بين البلدين، فضلا عن السوق الحدودية التي افتتحت، في وقت سابق، من قبل الرئيسين الإيراني والباكستاني.
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