https://sputnikarabic.ae/20230803/علماء-روس-يكشفون-سرا-عن-أكثر-أمراض-النساء-شيوعا--1079758879.html
علماء روس يكشفون سرا عن أكثر أمراض النساء شيوعا
علماء روس يكشفون سرا عن أكثر أمراض النساء شيوعا
طور علماء روس من جامعة "TMU" الروسية إشارة صحية عالمية يمكنها الكشف عن وجود نقص في اليود لدى النساء. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T12:42+0000
2023-08-03T12:42+0000
2023-08-03T12:42+0000
مجتمع
علوم
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/03/1079757477_0:267:3074:1996_1920x0_80_0_0_d0d748b58d9c561b0ce2678f112df850.jpg
استند علماء "TMU" إلى نتائج فحص الغدة الدرقية لحديثات الولادة، والتي يمكن إسقاطها على النساء الحوامل، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض الغدة الدرقية من بين اضطرابات الغدد الصم تحتل المرتبة الثانية بعد مرض السكري، وعند 80% من الأطفال فإن أمراض الغدة الدرقية ناتجة عن نقص اليود المزمن في النظام الغذائي.يؤثر نقص اليود، بالإضافة إلى أمراض الغدة الدرقية، على الجهاز العصبي والنمو العقلي والتفكير السلبي، من فترة ما قبل الولادة وعلى طول حياة الشخص. ويعد طيف مظاهر النقص واسع جدًا، ابتداءًا من التخلف العقلي مع نقص حاد في اليود، إلى الانحرافات الطفيفة في المجال الفكري بدرجة خفيفة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "مشاكل الغدد الصماء".بالإضافة إلى أن مشكلة النقص تمتد إلى الجهاز التناسلي، مثل العقم، فإن اضطرابات الحمل الناتجة عن نقص اليود أيضًا تتميز بمضاعفات خطيرة أخرى، مثل الإملاص والتشوهات الخلقية وزيادة احتمالية وفيات الرضع، لهذا السبب يوصي الأطباء بتناول الأطعمة الغنية باليود ومستحضرات يوديد البوتاسيوم قبل وأثناء فترة الحمل بأكملها.
https://sputnikarabic.ae/20230802/دراسة-أوميغا-3-تحافظ-على-صحة-الرئتين-1079729701.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/03/1079757477_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_3ade63030a52bf5c5d29e4a1c34b9cd3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, الصحة
علماء روس يكشفون سرا عن أكثر أمراض النساء شيوعا
تابعنا عبر
طور علماء روس من جامعة "TMU" الروسية إشارة صحية عالمية يمكنها الكشف عن وجود نقص في اليود لدى النساء.
استند علماء "TMU"
إلى نتائج فحص الغدة الدرقية لحديثات الولادة، والتي يمكن إسقاطها على النساء الحوامل، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض الغدة الدرقية من بين اضطرابات الغدد الصم تحتل المرتبة الثانية بعد مرض السكري، وعند 80% من الأطفال فإن أمراض الغدة الدرقية ناتجة عن نقص اليود المزمن في النظام الغذائي.
يولد نحو 38 مليون طفل كل عام في العالم، أي أكثر من ثلث العدد الإجمالي للمواليد الجدد، معرضين لخطر الإصابة بنقص اليود، وفقًا لعلماء TMU، ينتمي جزء كبير من المناطق إلى أراض تعاني من نقص اليود بدرجات متفاوتة الشدة.
يؤثر نقص اليود، بالإضافة إلى أمراض الغدة الدرقية، على الجهاز العصبي والنمو العقلي والتفكير السلبي، من فترة ما قبل الولادة وعلى طول حياة الشخص. ويعد طيف مظاهر النقص واسع جدًا، ابتداءًا من التخلف العقلي مع نقص حاد في اليود، إلى الانحرافات الطفيفة في المجال الفكري بدرجة خفيفة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "مشاكل الغدد الصماء".
بالإضافة إلى أن مشكلة النقص تمتد إلى الجهاز التناسلي، مثل العقم، فإن اضطرابات الحمل الناتجة عن نقص اليود أيضًا تتميز بمضاعفات خطيرة أخرى، مثل الإملاص والتشوهات الخلقية وزيادة احتمالية وفيات الرضع، لهذا السبب يوصي الأطباء بتناول الأطعمة الغنية باليود ومستحضرات يوديد البوتاسيوم
قبل وأثناء فترة الحمل بأكملها.