https://sputnikarabic.ae/20230803/عمان-تصريحات-إسرائيل-بشأن-التخطيط-لمنتجع-سياحي-مع-الأردن-ومصر-غير-مقبولة-1079751187.html

عمان: تصريحات إسرائيل بشأن التخطيط لمنتجع سياحي مع الأردن ومصر "غير مقبولة"

عمان: تصريحات إسرائيل بشأن التخطيط لمنتجع سياحي مع الأردن ومصر "غير مقبولة"

نفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، اليوم الخميس، "وجود أي حديث عن تخطيط لمنتجع سياحي يجمع الأردن مع الجانب الإسرائيلي". 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T10:41+0000

2023-08-03T10:41+0000

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وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن، في تصرياحات لقناة المملكة، إن الأردن بعثت رسائل للجانب الإسرائيلي بأن التصريحات عن التخطيط لمنتجع سياحي بين الأردن وإسرائيل غير مقبولة".وكانت الحكومة الإسرائيلية كشفت عن خطة لتطوير مثلث إيلات (إيلات - العقبة - طابا) وتحويله إلى منتجع سياحي عالمي من الممكن أن يصبح منافسًا قويًا.وقالت الحكومة على موقعها الإلكتروني، إن جلعاد شدمون، المدير العام لوزارة التعاون الإقليمي، التقى الثلاثاء الماضي، مع نائب محافظ العقبة الأردنية، حمزة الحاج حسن، كجزء من هذه الخطة.وأشار إلى أن العقبة هي جزء من المثلث الحدودي بين إسرائيل ومصر والأردن، وهي أحد الجوانب التكميلية لإيلات ومنطقة "إيلات طابا"، فضلا عن كونها جزءا من منطقة استراتيجية مهمة استثمرت فيها الوزارة الكثير من الموارد في السنوات الأخيرة، من أجل تعزيز المشاريع والأنشطة في مجال السياحة والرياضة والزراعة الصحراوية والمناخ والموارد المائية والابتكار.وأضاف موقع الحكومة: "تعزيز الأنشطة الإقليمية بدعم من الوزارة والشركاء الآخرين في مدينة إيلات ومنطقة إيلوت سيضمن زيادة إقامة العلاقات مع الدول المجاورة كأساس للنمو الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في المنطقة بشكل خاص وفي إسرائيل بشكل عام".وعلى الموقع الحكومي، أعيد نشر المرسوم الحكومي رقم 752 المؤرخ 12 مايو/ أيار 2021، بشأن خطة التنمية المتعددة السنوات لتطوير مدينة إيلات ومنطقة إيلوت، والذي أشار إلى تخصيص مبلغ 500 ألف شيكل في ميزانية سنة2021، من قبل وزارة النقب والجليل.وتخصص وزارة السياحة للتعاون الإقليمي مبلغا إضافيا قدره 1.1 مليون شيكل من ميزانيتها مع وزارة السياحة، لترويج وتسويق الأنشطة التي تسهم في تعزيز التعاون الإقليمي، بالتنسيق مع وزارة السياحة.وكما أشار القرار إلى إصدار أمر لوزارة التعاون الإقليمي بتخصيص 600 ألف شيكل من ميزانيتها في موازنة 2021، لصالح المشاريع السياحية بين إسرائيل والدول المجاورة في مدينة إيلات ومنطقة إيلوت.

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