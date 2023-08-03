https://sputnikarabic.ae/20230803/غالانت-في-نقاش-مغلق-حول-خيمة-حزب-الله-حدث-صغير-وغير-استراتيجي-1079768441.html

غالانت في نقاش مغلق حول خيمة "حزب الله": حدث صغير وغير استراتيجي

غالانت في نقاش مغلق حول خيمة "حزب الله": حدث صغير وغير استراتيجي

قلل وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من أهمية إقامة "حزب الله" اللبناني خيمة داخل الأراضي الإسرائيلية، واصفا ذلك بـ "الحدث الصغير وغير الإستراتيجي". 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T15:36+0000

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأمن والخارجية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بحسب ما نقلته قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية.وكان غالانت يرد على أحد أعضاء اللجنة حول خطورة إقامة الخيمة، قائلا: "هذا حدث تكتيكي صغير وليس استراتيجيا، الخيمة لا تشكل خطرا أمنيا".وأضاف: "لن نسمح بانتهاك سيادتنا، لكننا سنفعل ذلك في الوقت الذي نختاره و بالطريقة التي نختارها (..) حدثت مثل هذه الاستفزازات في الماضي وسيكون هناك المزيد في المستقبل".وفي وقت سابق، وصف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إقامة "حزب الله" خيمة على بعد 27 مترا من الحدود اللبنانية في منطقة جبل دوف (مزارع شبعا) بـ "لعبة أطفال"، وفق ذات المصدر.لكن ورغم محاولة التقليل الإسرائيلي من خطورة الأمر أخيرا، قدمت تل أبيب، الثلاثاء الماضي، شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.

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أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان