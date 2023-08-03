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https://sputnikarabic.ae/20230803/غواص-يسجل-لحظة-مرعبة-لالتهام-حوت-أوركا-سمكة-قرش-حية-فيديو-1079765953.html
غواص يسجل لحظة مرعبة لالتهام حوت "أوركا" سمكة قرش حية... فيديو
غواص يسجل لحظة مرعبة لالتهام حوت "أوركا" سمكة قرش حية... فيديو
التقط غواصون في بحر كورتيز في كاليفورنيا الأمريكية مقطع فيديو نادر لحوت "أوركا" القاتل "يلتهم" كبد سمكة قرش حية. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T14:42+0000
2023-08-03T14:42+0000
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وتظهر اللقطات المروعة الحوت "أوركا" وهو يمزق معدة قرش حوت يبلغ طوله 30 قدمًا (9 أمتار) قبل إزالة كبده.الـ"أوركا" المعروفة أيضًا باسم الحيتان القاتلة، هي الحيوانات المفترسة الرئيسية الوحيدة للحيتان الرمادية، وفقًا لإدارة ألاسكا للأسماك والألعاب، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

غواص يسجل لحظة مرعبة لالتهام حوت "أوركا" سمكة قرش حية... فيديو

14:42 GMT 03.08.2023
© Photo / unsplash/NOAAحيتان أوركا تسبح في عرض البحر
حيتان أوركا تسبح في عرض البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Photo / unsplash/NOAA
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التقط غواصون في بحر كورتيز في كاليفورنيا الأمريكية مقطع فيديو نادر لحوت "أوركا" القاتل "يلتهم" كبد سمكة قرش حية.
وتظهر اللقطات المروعة الحوت "أوركا" وهو يمزق معدة قرش حوت يبلغ طوله 30 قدمًا (9 أمتار) قبل إزالة كبده.
الـ"أوركا" المعروفة أيضًا باسم الحيتان القاتلة، هي الحيوانات المفترسة الرئيسية الوحيدة للحيتان الرمادية، وفقًا لإدارة ألاسكا للأسماك والألعاب، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
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