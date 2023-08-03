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https://sputnikarabic.ae/20230803/فتاة-عشرينية-تقاطع-المتحدثة-باسم-البيت-الأبيض-وتهاجم-إدارة-بايدن-فيديو-1079761395.html
فتاة عشرينية تقاطع المتحدثة باسم البيت الأبيض وتهاجم إدارة بايدن... فيديو
فتاة عشرينية تقاطع المتحدثة باسم البيت الأبيض وتهاجم إدارة بايدن... فيديو
قاطعت فتاة في العشرينيات من عمرها، خطاب المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، والذي ‏حقق 10 ملايين مشاهدة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.‏ 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T12:55+0000
2023-08-03T13:11+0000
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وتداول مستخدمو مواقع التواصل خريجة جامعية حديثة، تبلغ من العمر 21 عاما، وهي توجه انتقادات إلى بيير بشأن سياسة المناخ لإدارة بايدن، وتحديدا مشروع "ويلو".وقالت الفتاة للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بداية مقاطعتها لخطابها: "معذرة على المقاطعة، ولكني وجدت أن الطلب بأدب معكم لم يجد".وتابعت: "لقد كتب 10 ملايين شاب إلى إدارة بايدن ليطلبوا منها عدم الموافقة على مشروع التنقيب عن النفط في ألاسكا، وتم تجاهلنا، لذا أنا هنا لاتحدث بالنيابة عن جيلي وأسلافي، هل ستتوقف إدارة بايدن عن الموافقة على التنقيب عن نفط جديد، لقد تم الموافقة على مثل تلك المشاريع بصورة أسرع من عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب".و"ويلو" هو مشروع تنقيب عن النفط، ضار بالبيئة في ولاية ألاسكا الأمريكية، وسينتج 180 ألف برميل من النفط يوميا في ذروة إنتاجه، أو حوالي 576 مليون برميل على مدار أكثر من 30 عاما.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, جو بايدن, نادي الفيديو
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, جو بايدن, نادي الفيديو

فتاة عشرينية تقاطع المتحدثة باسم البيت الأبيض وتهاجم إدارة بايدن... فيديو

12:55 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 13:11 GMT 03.08.2023)
© AFP 2023 / ALEX WONGالسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير
© AFP 2023 / ALEX WONG
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قاطعت فتاة في العشرينيات من عمرها، خطاب المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، والذي ‏حقق 10 ملايين مشاهدة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.‏
وتداول مستخدمو مواقع التواصل خريجة جامعية حديثة، تبلغ من العمر 21 عاما، وهي توجه انتقادات إلى بيير بشأن سياسة المناخ لإدارة بايدن، وتحديدا مشروع "ويلو".
وقالت الفتاة للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بداية مقاطعتها لخطابها: "معذرة على المقاطعة، ولكني وجدت أن الطلب بأدب معكم لم يجد".
وتابعت: "لقد كتب 10 ملايين شاب إلى إدارة بايدن ليطلبوا منها عدم الموافقة على مشروع التنقيب عن النفط في ألاسكا، وتم تجاهلنا، لذا أنا هنا لاتحدث بالنيابة عن جيلي وأسلافي، هل ستتوقف إدارة بايدن عن الموافقة على التنقيب عن نفط جديد، لقد تم الموافقة على مثل تلك المشاريع بصورة أسرع من عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب".
و"ويلو" هو مشروع تنقيب عن النفط، ضار بالبيئة في ولاية ألاسكا الأمريكية، وسينتج 180 ألف برميل من النفط يوميا في ذروة إنتاجه، أو حوالي 576 مليون برميل على مدار أكثر من 30 عاما.
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